Presidente de Murcia reitera el llamamiento a la “unidad” en el seno del PP

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reiterado su llamamiento a la unidad dentro del PP y a retomar el trabajo de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos que, en su opinión, no están interesados en los problemas internos del partido.

En declaraciones a los periodistas durante una visita a un colegio de Murcia, López Miras ha dicho que ha sido de los más claros a la hora de pronunciarse, y ha recordado que el pasado domingo ya defendió la actuación de la dirección general del PP, descartó pedir dimisiones y también adelantar el congreso nacional del partido, previsto para el mes de julio, en el que se designará al presidente de la formación.

Ya he dado mi opinión y la mantengo, he sido de los [barones] más claros, y he dicho lo que pienso, que es momento de trabajar en lo que demandan los españoles, ha insistido.

Sobre la concentración ayer a las puertas de la sede del PP en la calle Génova de Madrid en apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha remitido al comunicado oficial emitido por la dirección del partido, y ha asegurado que no ha hablado estos días con ella.

Tampoco se ha pronunciado sobre si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, debería dar un paso adelante en esta crisis o sobre la intención de José Luis Martínez-Almeida de dejar la portavocía del PP, mientras que sobre la caída en las encuestas ha abogado por seguir trabajando para que la formación vuelva a liderarlas. EFE

