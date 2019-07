Presidente de Melilla, tranquilo ante la citación por denuncia de fraude

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), acudirá el 29 de julio al juzgado número 5 para responder "con tranquilidad" a las preguntas de su titular tras la denuncia de Vox, que le acusa de un presunto delito de fraude electoral y falsedad documental.

En declaraciones a la prensa, Eduardo de Castro ha dicho que está citado el próximo 29 de julio en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Melilla para declarar, pero "no tengo nada que decir, pero tampoco tengo problemas en responder con tranquilidad al magistrado".

También ha resaltado que, "por respeto al poder judicial, no debo emitir ninguna opinión, aunque la tengo, pero estoy tranquilo, y no tengo problemas en responder de lo que tenga que responder, pero los demás también, llegado el momento", ha afirmado en relación a los denunciantes.

"No soy ni investigado ni imputado. Es una diligencia de investigación que tiene el sistema judicial", ha afirmado el presidente melillense.

De Castro no será el único que tendrá que declarar ante el juez porque también se ha citado como testigo a una de las personas que conformaban la candidatura de Ciudadanos en Melilla a las elecciones municipales y autonómicas, la afiliada y exmiembro de Populares en Libertad (PPL) Irene Valverde.

Sobre este particular, De Castro asegura que no ha hablado hasta el momento con Valverde, "porque no sé de qué va esta historia que han montado y de la que alguien responderá".