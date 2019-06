Presidente de Melilla, sobre su elección: Jurídicamente está todo en su sitio

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha afirmado hoy que "jurídicamente está todo en su sitio" y "no hay ningún problema" sobre su elección, a pesar de que PP y Vox aseguran que no se postuló como candidato y han anunciado que emprenderán medidas de diferente tipo al considerar que hubo "fraude de ley".

Las declaraciones de De Castro han tenido lugar poco antes de que el secretario general de la Asamblea facilitara un borrador del acta de la constitución de la Asamblea en la que, según la transcripción literal de las intervenciones, el único diputado de Cs respondió "no" cuando el secretario le preguntó si presentaba candidatura a la Presidencia, tal y como mantienen PP y Vox.

"Esa historia, sencillamente, no me interesa", ha respondido De Castro a preguntas de los periodistas, a los que ha dicho que "otra cosa son las grabaciones manipuladas que saquen por ahí", y ha apuntado que "cualquiera que sepa de Derecho sabe que eso no va a ninguna parte y es una solemne pérdida de tiempo".

Por ello, ha instado a que "cada uno haga lo que tenga que hacer" porque él no va a valorar "si está bien, mal o regular", pues se dedica a hacer su trabajo "y los demás que hagan el suyo".

Tras su nombramiento en el BOE y el Boletín Oficial de Melilla (BOME), De Castro tomará mañana posesión como presidente de la Ciudad Autónoma, acto que se celebrará en el Salón Dorado a partir de las 12.00 horas y al que asistirá la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Los diputados de Vox y del PP ya han anunciado que no acudirán a este acto, en el que se impondrán a De Castro el toisón y el bastón de mando como atributos de este cargo, y donde está previsto que intervengan tanto el presidente de Melilla como la ministra de Industria.