El presidente de Melilla y el PSOE aseguran que sus áreas no están siendo investigadas por "compra de votos"

El presidente en funciones de Melilla, Eduardo de Castro, y la vicepresidenta primera de la Ciudad y secretaria general del PSOE melillense, Gloria Rojas, han asegurado que las investigaciones que lleva el juzgado por la supuesta compra de votos en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y posterior volcado de información de los ordenadores de organismos públicos no ha afectado a ninguna de sus áreas, por lo que apuntan indirectamente a las consejerías del otro socio de gobierno, CPM.

A pregunta de los periodistas, el presidente Eduardo de Castro ha asegurado que no está siendo investigado. "He facilitado a los agentes de la policía judicial la investigación que se está llevando a cabo, tal y como ha demandado el juzgado" ha aclarado, tras la intervención de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) la pasada semana en la Asamblea de Melilla.

Los agentes policiales y judiciales entregaron a De Castro un requerimiento del juzgado para que los distintos órganos de la institución colaboren con la investigación judicial y para llevar a cabo un volcado informático de áreas que forman parte del Ejecutivo de Melilla que comparten desde 2019 PSOE, CPM y Grupo Mixto, departamentos que no han trascendido.

En la misma línea, la vicepresidenta de Melilla y líder del PSOE, Gloria Rojas, ha aseverado que ninguna de las tres consejerías con las que cuenta su formación -las cinco restantes son de CPM- ha sido requerida para entregar documentación de sus ordenadores.

A pregunta de los periodistas, Gloria Rojas ha manifestado que "estarán enturbiadas aquellas consejerías que estén afectadas en este tema, pero desde luego ya les digo yo que ninguna de las tres consejerías socialistas lo están".

Rojas ha apuntado que existe un secreto de sumario ordenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla por la supuesta compra de votos en las elecciones del 28 de mayo y por tanto desconoce qué otras áreas son las investigadas del Gabinete melillense.

"Hay un secreto de sumario y les aseguro que yo no tengo conocimiento, no sé ni qué empresas son ni qué consejerías son, pero lo que sí les digo es que las consejerías socialistas no son" ha apuntado la 'número dos' del Gobierno de Melilla.

"Es lo único que les puedo decir, lo demás, de verdad y os lo digo de corazón, desconozco ni qué empresas son, ni a qué consejerías se les ha pedido, no lo sé, porque están bajo secreto de sumario y lo sabrán las personas que lo tienen que saber" ha concluido.