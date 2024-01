El presidente de Melilla pide la vuelta de la II Bandera de la Legión disuelta por el Gobierno de Zapatero hace 15 años

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado que va a reclamar el regreso de la segunda bandera de la Legión a Melilla disuelta en 2009 cuando gobernaba el socialista José Luis Rodrigo Zapatero al considerar que es una de las unidades más importantes del Ejército en la ciudad española del norte de África.

A pregunta de los periodistas, Imbroda ha asegurado que va a continuar reclamando su regreso cuando se van a cumplir 15 años desde que el anterior Ejecutivo socialista le puso punto y final, con lo que ello supuso de 600 legionarios menos en Melilla de una unidad histórica y emblemática.

La primera autoridad melillense ha manifestado que "nunca me voy a cansar de pedir el regreso de la segunda bandera de la legión. A cualquiera que tiene que decir al respecto y me quiera oír, se lo planteo: desde el Parlamento, en sesiones plenarias, ante los ministros de Defensa correspondientes, hasta el presidente del Gobierno a todo el mundo le he pedido que retorne la segunda bandera al Tercio Gran Capitán I de la Legión". "Creo que fue un gravísimo error de cálculo del que lo hiciera en su momento, el que no siguiera en la segunda bandera de la Legión", ha resaltado.

Al respecto, ha aclarado que "no estoy planteando que venga la bandera para prepararnos para la guerra, no es eso, se trata de que había aquí una segunda bandera, que son como 600 soldados aproximadamente y que queremos que esté aquí, como lo esté en Ceuta, porque, con perdón, esto no es Ronda", otra de las localidades en la que hay presencia legionaria aunque en su caso situada en la península, concretamente en Málaga como lo está también en Almería.

La desaparición de la II Bandera de la Legión en Melilla en 2009, al igual que la V Bandera de Ceuta, vino motivada por la reestructuración del Ejército que realizó el entonces gobierno socialista como consecuencia de su profesionalización.