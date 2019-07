El presidente de Melilla pide esperar la decisión de juez sobre lista de Cs

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha instado hoy a esperar el pronunciamiento del juez tras haber prestado declaración como investigado por delitos de falsedad en documento público y fraude electoral en relación con la lista electoral de Ciudadanos con la que concurrió a las elecciones del 26 de mayo, tras la denuncia interpuesta por Vox Melilla, y ha admitido que ha evitado la foto en los juzgados por considerar que "esto es una jugada de otro partido político".

De Castro ha abordado este asunto a preguntas de los periodistas dos horas después de haber salido del juzgado a la carrera, según testigos presenciales, aprovechando la ausencia de periodistas, que esperaban en la puerta trasera, por la que había entrado a las 8.20 horas, y donde a su salida, a las 9.00 horas, estaban situados sus dos escoltas, uno de ellos en un coche, para despistar a la prensa.

El presidente de Melilla ha dicho entender que los periodistas "buscaban una foto", pero ha recordado que quien sale en esa imagen es él y, por lo tanto, al considerar que "esto es una jugada de otro partido político que lo que quería era eso", ha dejado claro que no pensaba ponerlo fácil y darle "lo que ellos quieren".

"Ustedes hacen su trabajo, es lógico, pero detrás de ustedes alguien ha movido esto y el único interés es por la foto. La foto me la hacen ustedes aquí, todas las que quieran, como toda la vida", ha manifestado en el atril de la sala de prensa del Palacio de la Asamblea.

De Castro ha negado que la puerta trasera de la sede judicial, por donde se accede al Registro Civil, estuviera cerrada en el momento en que él ha llegado, a pesar de que a esa hora, las 8.20 horas, dicho organismo no estaba abierto al público, ya que empieza a funcionar a las nueve de la mañana.

De todos modos, el presidente melillense cree que eso es "intrascendente" y ha insistido en que "a un juzgado se entra de muchas formas" y él sabe cómo hacerlo en el caso de Melilla, donde ha recordado que ha tenido que acudir "muchas veces" por su anterior cargo como máximo responsable del centro de reforma de menores.

Sobre su declaración, únicamente ha dicho que le ha ido bien y que ha respondido al juez las preguntas que le ha realizado, si bien no ha dado más detalles "por respeto al órgano judicial" y ha instado a esperar a que dictamine en un auto lo que crea ajustado a derecho y que crea que es "lo legal".

Asimismo, se ha preguntado qué interés tiene Vox, autor de la denuncia, "en algo que se sabe que no va a ningún lado" respecto a otro partido y a sus afiliados, y ha insinuado que esto se debe a que "no les ha salido la jugada como ellos querían y se han quedado sin un sillón", si bien "las cosas son como son, no como ellos pretendían".