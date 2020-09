El presidente de Melilla ofrece a PP y Vox luchar juntos: "El discurso del miedo solo genera ruptura y división"

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), en el transcurso del acto en el que se entregaron las Medallas de Oro de la Ciudad Autónoma al personal socio sanitario que lucha contra el Covid-19 y a Carlota Leret en nombre su padre Virgilio Leret, el aviador melillense fusilado al inicio de la Guerra Civil por mantenerse fiel a la República, ha hecho un ofrecimiento a la oposición para luchar juntos contra la pandemia "porque el discurso del miedo solo genera ruptura y división, y porque la política es diálogo".

En su discurso, Eduardo de Castro ha manifestado que el diálogo "no se construye sobre el insulto, sobre el barro, ni buscando rédito político de esta grave situación que sufrimos. A los ciudadanos esto no les interesa y a los servidores públicos que estamos preocupados por servir al ciudadano tampoco nos interesa".

Por ello, el jefe de Gobierno que conforman PSOE, Cs y CPM ha solicitado a la oposición que integran PP, Vox y un diputado no adscrito que abandonó la formación de Santiago Abascal, que "aprendamos de ellos, de nuestros sanitarios, de los trabajadores sociosanitarios, de todos los trabajadores que en esta pandemia se han revelado como esenciales y que han sabido superar las dificultades para hacer frente al virus".

De Castro ha dicho que como presidente de la Ciudad "asume en primera persona mis errores, pero no los de otros. No me falta valor para reconocer aquello que debemos corregir, y no me falta ni me faltará coraje para asumir los desafíos que tenemos".

A su juicio, el Gobierno que representa "es, sin duda, el más claro ejemplo de la diversidad que caracteriza a Melilla. Diversidad que une diferentes sensibilidades, distintas maneras de sentir y opiniones a veces diversas. Pero ahí reside precisamente la grandeza de este gobierno".

Por último, ha declarado que no basta con la convivencia a la que debemos aspirar. "Nada de esto se consigue sin incluir a quien difiere, sin atender a quien disiente. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra brújula", ha zanjado.