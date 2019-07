Presidente Melilla niega su imputación y dice que juez lo llama como testigo

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, ha negado hoy que esté imputado y ha asegurado que el juez lo ha llamado "como testigo", aunque Vox Melilla, autor de la denuncia que ha derivado en su citación, ha contradicho tal afirmación y ha publicado el auto judicial, en el que aparece "en calidad de investigado".

A preguntas de los periodistas, De Castro se ha referido a su citación al señalar que acudirá a la citación del juez, "si decide mantenerla", y responderá a sus preguntas si tiene conocimiento de dichas cuestiones.

"Yo no estoy imputado, yo estoy llamado como testigo. Si el señor juez decide mantener eso, me preguntará y yo le responderé si es que sé algo, porque todavía no sé de lo que va este tema", ha afirmado el presidente de Melilla.

Asimismo, ha agregado que "si quieren inventarse cosas porque su finalidad es imputar al presidente de esta ciudad en cualquier cosa para derribarlo y volver a recuperar el poder, lo tienen un poco complicado".

En este mensaje, dirigido a su antecesor, Juan José Imbroda, "y los suyos", ha apuntado que "a lo mejor deberían plantearse otra estrategia que no sea inventarse denuncias raras e historias que no han pasado", si bien la denuncia por presuntas irregularidades en la lista electoral de Cs la presentó Vox, que minutos después ha desmentido a De Castro.

A través de su perfil de Twitter, el partido de extrema derecha ha desmentido a De Castro, al que se ha referido como "presidente interino", diciéndole que "falta a la verdad", y le ha recordado que, "según el auto 293/2019 del Juzgado número 5 de Melilla, el próximo día 29 se le cita como investigado y no como testigo".

Por ello, Vox le ha instado a que "deje ya de mentir" y ha publicado el auto, en el que el juez acuerda "la declaración en calidad de investigado de Eduardo de Castro González para el día 29 de julio a las 9.15 horas".