El presidente de Melilla advierte que no cesará aunque se confirme su condición de "diputado no adscrito"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha advertido que no piensa abandonar el cargo, aunque finalmente el informe jurídico solicitado por la Mesa de la Asamblea acepte el escrito de Ciudadanos a nivel nacional para que sea cesado como diputado naranja y se convierta en "diputado no adscrito".

En declaraciones a los periodistas, Eduardo de Castro ha asegurado que la condición de "diputado no adscrito" que reclama Cs, al negarse a devolver al partido el escaño tras su expulsión el 30 de marzo de 2021 y hecha efectiva ante la Asamblea melillense el pasado 23 de julio, no imposibilitaría su continuidad en la Presidencia de la Ciudad Autónoma.

A juicio del político que consiguió acceder al máximo cargo en la ciudad española del norte de África tras ser apoyado en la investidura por PSOE (4) y CPM (8) pese a contar con único escaño frente a los 12 votos logrados por Juan José Imbroda (PP), su elección no dependió de Cs: "Yo tengo un mandato representativo de este país porque representamos a los ciudadanos y no a los partidos, por tanto, no son mandatos imperativos" ha asegurado.

En opinión de Eduardo de Castro, con su expulsión de Cs tras haber sido acusado de incumplir el código ético del partido, ocultando que estaba imputado por un presunto delito de prevaricación, "se están vulnerando mis derechos fundamentales, y estos (ostentar la Presidencia de la Ciudad) son individuales".

Los partidos que sustentan el Gobierno de Melilla han dejado esta semana por segunda vez sobre la mesa en 21 días su cese como diputado de Ciudadanos y su conversión en diputado no adscrito tras su expulsión del partido de Inés Arrimadas, primero el 26 de julio al haber presentado en el juzgado un escrito reclamando medidas cautelarísimas que finalmente fueron rechazadas el pasado 5 de agosto y este 11 de agosto al reclamar a la Mesa de la Asamblea un informe jurídico sobre la legalidad de la decisión de la Ejecutiva de Cs antes de tomar una decisión. El PP, en cambio, ha vuelto a exigir que Eduardo de Castro deje la Presidencia de la Ciudad "al convertirse en tránsfuga".