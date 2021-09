El presidente local del PP de Pontevedra reconoce que "la prórroga de Ence está mal dada"

El presidente local del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha reconocido este martes que la prórroga concedida a Ence por parte el Gobierno de Mariano Rajoy, para mantener la fábrica en su actual emplazamiento en Lourizán, "está mal dada" y así lo avala su anulación por parte de la Audiencia Nacional.

"Si la prórroga estuviese bien hecha no tendría una sentencia en contra", ha señalado el mandatario local del PP. "La prórroga está mal dada, claro que sí. Todos los que hicieron en el Partido Popular esa prórroga lo hicieron mal", ha afirmado.

"Más claro no puedo ser", ha añadido Domínguez, que sin embargo ha insistido en señalar al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), como el "máximo responsable" de que el proyecto industrial de Ence en la ciudad esté "muerto".

En concreto, ha argumentado que la sentencia está "motivada" por el recurso presentado por el Ayuntamiento y, por ello, sin él "quinientas familias no se irían al paro" con el cierre de la fábrica.

Domínguez ha considerado, no obstante, que "si hay voluntad política" se puede buscar "una fórmula político-jurídica" para amparar la continuidad de la factoría pastera en la Ría creando un "marco legal".

En caso contrario, entiende que será la ciudad de Pontevedra "la que pierda" porque considera que "la fábrica se cerrará y no se van a recuperar los terrenos", como se está viendo con "el caso de Elnosa".

Rafa Domínguez también se ha apuntado ae las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que abría la puerta a la instalación de una segunda pastera en Galicia.

"Parece que es una contradicción", ha considerado, puesto que el propio PP defiende que el traslado de Ence no es posible al carecer Galicia de terrenos adecuados para construir una fábrica nueva. "Me dicen que la segunda pastera no tiene las necesidades de agua que tiene Ence, pero yo no lo sé", ha matizado.