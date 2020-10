Presidente de Kirguistán dejará el cargo cuando se aprueben los nuevos líderes y se vuelva a la "legalidad"

El presidente de Kirguistán, Sooronbai Jeenbekov, ha asegurado este jueves que está dispuesto a dejar su cargo cuando se aprueben los nuevos líderes de los órganos ejecutivos y "el país tome el camino de la legalidad", así como a destituir al primer ministro y los antiguos miembros del Gobierno para "legitimar" estos nuevos nombramientos.

"Necesitamos devolver la situación actual al orden legal lo antes posible. Una vez que se nombren los jefes legítimos de los órganos ejecutivos y el país regrese al orden jurídico, estaré listo para dejar el cargo de presidente de la República de Kirguistán", ha asegurado Jeenbekov, citado por su servicio de prensa en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Sputnik.

Tras considerar que la situación política en el país ha alcanzado "su punto crítico", ha recalcado que "ningún cargo supera la integridad del Estado, la unidad del pueblo y la tranquilidad de la sociedad".

El líder también ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas a "mantener la paz y la tranquilidad en el país", así como a dirigir sus esfuerzos a "no dividir al pueblo y la sociedad".

Tras celebrar unas elecciones legislativas el pasado domingo, las protestas comenzaron en Kirguistán el lunes después de que solo cuatro partidos consiguieran representación parlamentaria, con manifestantes ocupando la sede del Parlamento y la Presidencia. Durante la jornada del martes, la Comisión Electoral anuló las elecciones mientras que el primer ministro y el presidente del Parlamento presentaron su dimisión.

Según el Ministerio de Salud kirguí, al menos una persona ha muerto desde que iniciaran los enfrentamientos y más de 1.000 manifestantes han resultado heridos en los altercados.

La sucesión de acontecimientos ha generado un cierto vacío de poder, aunque Jeenbekov sigue oficialmente en el cargo, y no ha hecho cesar las protestas, con nuevos altercados. Según informan los medios locales, el nuevo primer ministro no goza del apoyo de todas las facciones y se suceden las peticiones de un candidato de consenso, ya que no todos los partidos están dentro del Consejo de Coordinación creado el martes para devolver la calma al país.

Jeenbekov ha denunciado una "toma ilegal del poder" debido a los disturbios, ha instado a poner fin a las protestas y ha pedido a las autoridades electorales investigar las denuncias de irregularidades que derivaron en la anulación de los resultados electorales. Los manifestantes y opositores, que han protagonizado enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del país, han pedido una repetición de las elecciones.

El martes, el primer ministro de Kirguistán, Kubatbek Boronov, presentó su dimisión, mientras que los líderes opositores crearon un consejo de coordinación y postularon a Zhapárov como primer ministro, candidatura que el Parlamento confirmó en una sesión extraordinaria. Sin embargo, Jeenbekov aún no ha aceptado la dimisión presentada por el primer ministro.