El presidente de Kenia critica públicamente a uno de sus hijos por ir a una fiesta pese al confinamiento

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha criticado públicamente a uno de sus hijos por acudir a una fiesta en la ciudad de Mombasa, a pesar de las restricciones por el confinamiento impuestas en el país a causa de la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta ahora más de 1.470 casos y 55 fallecidos.

Kenyatta ha indicado en una entrevista que uno de sus hijos viajó con la primera dama a Mombasa, donde vive la madre del presidente, tras lo que quedaron allí confinados a causa de las restricciones impuestas posteriormente. "Debido a estas normas se dio cuenta (el hijo) de que no puede moverse", ha manifestado.

Así, ha señalado que este hijo, al que no ha identificado, salió de fiesta a escondidas una noche, algo que le fue comunicado posteriormente al presidente, quien habló con él para reprenderle por su actitud y por el peligro que supone para otras personas.

"Le dije: 'Bien, has salido y te lo has pasado bien, pero ahora vuelves y estás con tu abuela, que tiene más de 80 años. Si le pasa algo a tu abuela a causa de lo que has hecho, ¿cómo vas a vivir con ello?'", ha apuntado Kenyatta durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NTV.

En este sentido, ha recalcado que "la vida de su abuela está en sus manos" y que le comunicó que "no se trata de lo que el Gobierno dice que hay que hacer". "No es lo que el presidente o el ministro de Sanidad te dicen que hay que hacer. Lo que se hace no es sólo para protegerse a uno mismo, sino también a los que te rodean", ha remachado.

Las autoridades kenianas han confinado la capital, Nairobi, y tres ciudades costeras, incluida Mombasa, y han prohibido la entrada y salida de personas de las mismas. Asimismo, han impuesto la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos, con multas de 20.000 chelines kenianos (cerca de 173 euros) o penas de cárcel de un periodo máximo de seis meses.

Kenia ha confirmado 1.471 casos, 55 fallecidos y 408 recuperados, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).