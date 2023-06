Presidente de la JEZ de Melilla cree que la JEC podría exigir DNI para entregar voto por correo sin cambiar la ley

El presidente de la Junta Electoral de Zona (JEZ) en Melilla, el juez Miguel Ángel Gutiérrez, ha admitido que hasta el momento ningún partido ha pedido para las próximas elecciones generales del 23 de julio se mantenga la obligatoriedad de presentar personalmente en Correos y previa identificación el voto por correo, como se hizo en las municipales y autonómicas del 28 de mayo para evitar un posible fraude electoral en forma de "compra de votos", pero opina que la propia Junta Electoral Central (JEC) podría adoptar esta misma decisión a España sin necesidad de tener que cambiar la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg).

A pregunta de los periodistas, el magistrado ha admitido que "todavía no se ha efectuado ninguna petición al respecto y como son procesos electorales distintos, estaríamos pendientes de la presentación de las candidaturas, con lo cual formalmente todavía no tenemos ninguna candidatura que se haya presentado a los comicios de las nuevas elecciones".

El responsable de la JEZ ha admitido que esperaba que para las elecciones generales ya se hubieran resuelto los problemas que dio en Melilla el voto por correo, a raíz de que en los comicios municipales se multiplicara prácticamente por tres el número de peticionarios de voto por correo, se robaran a carteros que llevaban la documentación a los electores y se produjera una operación policial que se saldó con diez detenidos, entre ellos un miembro del Gobierno melillense, Mohamed Ahmed (CPM), por presuntas irregularidades en el voto por correo.

Gutiérrez ha admitido que tenía "esperanza" de un cambio de la ley o de las normas que rigen el voto por correo para diciembre, fecha en la que inicialmente estaban previstas las elecciones generales, pero ese deseo se vio alterado por la decisión del presidente del Gobierno de adelantarlas para el próximo 23 de abril.

"Teníamos la esperanza de que para las elecciones generales estuviera resuelto este problema, pero dada la sorpresa en la convocatoria de las nuevas elecciones, no se ha podido solventar. Yo no tenía duda de que se iba a solventar bajo los incidentes o las incidencias que se habían producido, pero desgraciadamente no ha podido ser", ha admitido el magistrado.

En cualquier caso, el presidente de la JEZ en Melilla opina que la JEC poder adoptar la decisión de exigir la presentación personal del voto por correo previa identificación con DNI, pasaporte o carné de conducir a la hora de entregar su sobre en Correos sin necesidad de cambiar la Loreg.

"Creo que debiera ser la JEC la que, en una interpretación de la Loreg, subsanara esta cuestión", ha dicho el juez tras recordar que en el informe que remitieron a la Junta Electoral Central para adoptar esta medida en las municipales de Melilla del 28 mayo basaron su decisión en que "la ley orgánica electoral general no excluye la posibilidad de que sea el elector el que se identifique en Correos, es decir, la JEC no llevaría a cabo una interpretación contra ley".

Por último, ha aclarado que la resolución en este sentido que se adoptó para el 28 de mayo no es prorrogable automáticamente para las generales del 23 de julio, por lo que sería necesaria una nueva resolución porque las circunstancias que motivaron la primera, la del 28M, pueden ser distintas a esta segunda, del 23J.