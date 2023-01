El presidente de GAM cree que no es inteligente "que seamos los alumnos aventajados" en la descarbonización

El fundador y presidente de la compañía GAM (General Alquiler de Maquinaria, SA), Pedro Luis Fernández, se ha referido, en una entrevista concedida a Europa Press, a la transformación industrial y el proceso de descarbonización al que está sometida la industria asturiana y ha advertido de que no considera "inteligente" que la región sea "alumno aventajado en esta materia".

"No soy un experto pero creo que no es muy inteligente ser los primeros en esto. No deberíamos ser los alumnos aventajados porque eso puede crear desajustes que pueden dejarte fuera", ha indicado Fernández.

El empresario asturiano recientemente reconocido con el premio 'Ovetense del Año' ha incidido en que el de la sostenibilidad es un problema que es global y por lo tanto un problema importante pero "de todos". Por eso ha manifestado que tener actuaciones locales que no vayan acompasadas a las globales no cree que sea muy eficiente.

"Creo que hay que ir a una industria mucho más sostenible de la que tenemos, pero hay que hacerlo a nivel global porque no se si ser los primeros nos va ayudar mucho", ha manifestado el fundador de la compañía, que no obstante ha insistido en que a día de hoy no hay ninguna discusión sobre la necesidad de tener una economía más sostenible.

LA BUROCRACIA ES "UN MAL NECESARIO"

Durante la entrevista, Pedro Luis Fernández se ha referido a otro de los problemas a los que tiene que hacer frente los empresarios asturianos como es el de la burocracia.

A su juicio la burocracia es "un mal necesario, pero como mal que es hay que intentar minimizarlo". "Si no tienes disciplina al final tienes que generar burocracia. Si te dicen que hay que conducir por la derecha y no tenemos disciplina para hacerlo pues al final, a base de invadir la izquierda llega uno y pone una línea para que no la sobrepases. Pues así pasa con la burocracia", ha dicho.

Ahora bien, el directivo empresarial considera que la cuestión es como ejecutar la misma de una manera mucho más ágil. En este sentido ha incidido en que, al igual que en el asunto de la desacarbozación, "a veces en Asturias queremos ser los más papistas y el medio, la burocracia, acaba con el fin".

Por eso ha advertido de que hay que tener la suficiente inteligencia para no poder más trabas que los demás porque al fin y al cabo las empresas compiten en el mismo mercado global.

También ha destacado el presidente de GAM la "guerra por captar determinados perfiles de trabajadores y de talento". "Ahora mismo la lucha pasa por captar a las mejores personas", ha indicado el fundador de GAM, que ha manifestado que este no es sólo un problema de Asturias sino un problema a nivel nacional.