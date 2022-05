El presidente de la Diputación de Cáceres defiende que "jamás" se han vinculado las subvenciones a la retirada de cruces

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, ha mostrado su "tranquilidad" ante la reapertura del caso por la denuncia de Abogados Cristianos sobre la retirada de cruces en los municipios de la provincia, y ha defendido que "jamás" se han vinculado las subvenciones de la institución provincial al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

"No me preocupa porque sé perfectamente cómo actuó la diputación en el tema de la ley de memoria histórica, y sé cuál fue mi comportamiento y cómo se ha actuado en lo que va de legislatura y, por lo tanto, no se ha quebrantado la ley en ninguno de los procesos administrativos de concesión de subvenciones", ha subrayado.

Así se ha pronunciado a preguntas de los medios sobre la admisión por parte de la Audiencia Provincial de Cáceres del recurso interpuesto por la Fundación Española de Abogados Cristianos contra el archivo de la denuncia por parte del juzgado nº 3 de Cáceres.

Al admitirse el recurso se ha reabierto el caso y, en diligencia previas, se ha citado a declarar a cinco alcaldes de la provincia, entre ellos al de la capital, Luis Salaya. También deben declarar los alcaldes de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera, y Barrado, para que diriman si recibieron presiones del presidente de la diputación cacereña para retirar determinados símbolos cristianos de sus municipios.

Una vez el juez tome declaración a los cinco regidores citados y al propio presidente de la Diputación de Cáceres, para lo que todavía no hay una fecha fijada, se decidirá si procede la continuación de la actuación o el sobreseimiento de la causa.

"El fondo de la cuestión no me preocupa y estoy en absoluta calma y tranquilidad", ha recalcado Carlos Carlos que ha insistido en que "jamás la diputación ha vinculado el cumplimiento de la ley de la memoria histórica, cuya responsabilidad reside única y exclusivamente en los ayuntamientos, a la concesión de subvenciones".

Así, ha recordado que el procedimiento de concesión de subvenciones es público y "se lleva a cabo con transparencia". "Estoy totalmente tranquilo por la actuación y cómo se ha llevado todo lo referente a la memoria histórica", ha concluido.

Cabe recordar que Abogados Cristiano presentaron una denuncia en marzo de 2021 al entender que por parte de la Diputación de Cáceres se estaba presionando a diversos ayuntamientos para que retiren las cruces que hay en sus respectivos municipios. Una presión que se lleva a cabo, según la denuncia, a través de vincular la concesión de subvenciones a dicha retirada de estos símbolos cristianos.

El juzgado reconoció en su primera sentencia que "no existe relación alguna entre la concesión de subvenciones a los municipios y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", por lo que la Diputación de Cáceres no invade competencias municipales.