Presidente del Senado alerta contra convertir las Cortes en campo de batalla

El presidente del Senado, Ander Gil, ha alertado contra "quienes quieren convertir las Cortes Generales en un campo de batalla", que son los mismos que "están en contra del Estado de las autonomías, en posiciones de confrontación con los logros de la democracia española".

"Los mismos -ha añadido- que quieren gobernar en las autonomías y, a la par, propugnan acabar con el Estado autonómico; los mismos que quieren estar en Europa, siendo antieuropeístas; los mismos que hablan de la familia y niegan los derechos a las mujeres, y los mismos que hablan de patria y, a la vez, niegan la memoria de nuestro país".

Ander Gil ha hecho estas declaraciones en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra (Lorafna), celebrado este lunes en el Senado.

Para el presidente del Senado, hay quienes no entienden que "el autogobierno no solo no es una afrenta a la institucionalidad democrática, sino que es un instrumento para hacer mejor nuestra democracia y una concepción moderna de la gobernanza", por lo que las posturas "neocentralistas" de algunos partidos "desprecian o niegan los logros evidentes del Estado de las autonomías".

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha dicho asistir "con preocupación a una peligrosa estrategia de cuestionar el sistema" y ha apostado por "fortalecer los pilares democráticos con el respeto al papel de las instituciones".

Chivite, también socialista, ha reivindicado la voluntad de la comunidad foral de "avanzar en el autogobierno desde la lealtad institucional" y ha expresado su voluntad de recorrer este camino "de manera serena, sin prisa, pero sin pausa, buscar consensos y seguir haciendo pedagogía".

Una pedagogía que a su juicio "ha faltado en el conjunto de España respecto a la foralidad", lo que "ha hecho que hay quien siga defendiendo que es un privilegio y no es así".

Al acto, celebrado en el antiguo salón de plenos de la Cámara Alta, han asistido miembros del Gobierno navarro, parlamentarios autonómicos, senadores y diputados, sin presencia de representantes de EH Bildu, que rechazan que este acto se haya celebrado en Madrid, aunque finalmente sí de la formación nacionalista Geroa Bai en función de sus cargos institucionales.