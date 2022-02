Presidente del PP Rioja respalda a Feijóo y desea que "dé un paso adelante"

El presidente de los populares de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha dicho este miércoles que todas las organizaciones territoriales del partido "están deseando" que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "dé un paso adelante" para ofrecerse a liderar el PP, lo que él respalda.

En declaraciones a los periodistas, el también expresidente del Gobierno de La Rioja ha incidido en que, antes de ese paso, "hay unos tiempos" que hay que cumplir.

Ha subrayado que el PP tiene "el compromiso y el reto de ser alternativa al peor Gobierno de España en los momentos más difíciles de la democracia", en referencia al que preside Pedro Sánchez.

En "un alarde de responsabilidad" por parte del líder nacional de los populares, Pablo Casado, y del partido se ha decidido reunir a la Junta Directiva del PP para convocar un congreso extraordinario, ha agregado.

"Este congreso va a servir para restañar heridas, aglutinar voluntades y, sobre todo, para relanzar el proyecto político del PP", ha asegurado.

Para ello, ha abogado por "dejar de ser parte del conflicto y ser parte de la solución", para lo que se tomarán la decisiones "necesarias", desde esta tarde en la reunión convocada por Casado con todos los presidentes autonómicos del PP, en la que Ceniceros ha dicho que "se hablará tranquilamente".

Ha asegurado que Casado siempre ha contado con el "cariño, lealtad y respeto" por su parte y por la del PP de La Rioja y, a su vez, él también lo ha demostrado hacia el partido "siempre que ha hecho falta".

Así, Ceniceros ha recordado que el presidente del PP ha acudido a La Rioja "innumerables veces", la última en noviembre pasado, en un acto en defensa del vino.

Por ello, ha reiterado el "agradecimiento del PP riojano" a Casado por todo lo que ha hecho por los populares y por la comunidad de La Rioja.

Ha rechazado hablar de "perdedores o ganadores" -en alusión al pulso entre Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- porque sostiene que "ha habido un problema en una organización y una crisis que está en vías de resolverse".

Ha insistido en que hay que centrarse "en el presente inmediato, pero pensando también en el futuro", porque los que han "perdido" han sido todos los miembros del partido.

"Bien es cierto que no estamos acostumbrados a estas cosas. Yo llevo casi 40 años en este partido y no recordaba una crisis como esta, quizás en 1986, pero no tiene nada que ver", ha reflexionado, en alusión a la dimisión de Manuel Fraga y su sustitución por Antonio Hernández Mancha.

A su juicio, esta situación "no tiene que afectar" a la renovación de cargos del PP riojano, ya que ni siquiera se ha convocado el congreso regional, al que ya se han anunciado la presentación de dos candidaturas. EFE.

