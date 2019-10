El presidente del Parlament afirma que la Mesa no censurará a los diputados

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado este jueves, en respuesta al "incidente de ejecución" que le ha notificado el Tribunal Constitucional (TC), que la Mesa "no se convertirá de ninguna forma en un órgano censor y seguirá protegiendo la libertad de expresión de los diputados".

Torrent, que ha recibido esta tarde, junto a los demás miembros de la Mesa, una notificación del TC en la que se les advierte de las consecuencias que puede comportar desobedecer las resoluciones de este mismo tribunal, ha afirmado en una rueda de prensa que "en el Parlament se debe poder hablar de todo lo que interesa a la ciudadanía de Cataluña".

"Se debe poder hablar de todo -ha insistido- y no sólo de aquello que agrada al Gobierno español, por lo que la Mesa no puede censurar la iniciativa política de los grupos parlamentarios, no podemos convertir la Mesa en un órgano censor, ya que si lo hiciéramos, estaríamos limitando los derechos políticos de los diputados, especialmente el de representación".

El presidente del Parlament ha asegurado, en este sentido, que él y la Mesa seguirán "defendiendo la libertad de expresión de todos los diputados, piensen como piensen y opinen lo que opinen", y ha subrayado: "No convertiremos de ninguna forma la Mesa en un órgano censor".

Torrent ha añadido, en consecuencia, que la Mesa "protegerá siempre la libertad de expresión de los 135 diputados", y ha considerado "especialmente inquietante ver cómo el Gobierno español pretende, con la excusa del marco competencial de cada institución, censurar posicionamientos políticos".

"Y es aún más inquietante, desde el punto de vista democrático, que al Parlamento catalán no se le deje hablar de la monarquía, por ejemplo, pero a otros Parlamentos se les permita aprobar resoluciones, con el voto del PSOE, en las que se pide aplicar el artículo 155 a Cataluña".

Según Torrent, a la vista de lo que está ocurriendo, "el presidente Pedro Sánchez (PSOE) tiene la misma consideración para con el parlamentarismo que la que tenía el expresidente Mariano Rajoy (PP)".

"Hay dos millones de catalanes que son republicanos y que quieren un referéndum y esto no cambiará por más sentencias, edictos, y advertencias que haga cualquier tribunal o gobierno español", ha señalado el presidente del Parlament.

Ha advertido, en este sentido, que "si abrimos la puerta a la censura sabemos cómo empieza pero nunca cómo acaba, entramos en una dinámica absolutamente peligrosa porque después ¿quién decidirá de qué se puede hablar y de qué no en un Parlamento?".

"No podemos convertir a la Mesa de este Parlamento, o de cualquier otro, en un órgano que limite la libertad de expresión de los diputados" y esto, ha precisado, "deberían defenderlo, no sólo yo, sino todos los presidentes de cámaras parlamentarias democráticas del mundo".