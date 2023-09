El presidente del Consell de Menorca asegura que no tenía conocimiento de la fiesta privada en Lazareto

El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, han asegurado que no han tenido conocimiento hasta este jueves de la presunta celebración privada que realizó la hasta ahora directora insular de Proyectos Sostenibles y Cooperación Local e Internacional, Marta Febrer, en las instalaciones del Lazareto del puerto de Maó.

"Hoy hemos tenido conocimiento de esta actividad y, tras saber en profundidad el acto, hemos tomado la decisión de cesar a la directora insular"", ha dicho Vilafranca en declaraciones a los medios.

No obstante, ambos han explicado que la actividad privada se celebró en el marco de una prueba piloto del departamento de Medio Ambiente para evaluar la posible visita de los escolares a las instalaciones. De hecho, el presidente ha remarcado que la prueba piloto funcionó "bien y los alumnos podrán visitar Lazareto".

Asimismo, ha subrayado que los participantes evaluaron la visita y, por tanto, el objetivo de la prueba fue satisfactorio.

En esta línea, han destacado que en la visita guiada por una funcionaria del Consell participaron alumnos de 8 años y sus padres, entre las 9.00 y las 13.00 horas. "Como estaba previsto se ofreció un desayuno a los asistentes, y fue entonces cuando la directora insular aprovechó para sacar unas cocas y le cantaron el 'cumpleaños feliz' a su hija", ha dicho Gornés.

"Esta actuación no respeta la filosofía del proyecto y creemos que no es correcto; no se pueden utilizar los bienes públicos, por poco tiempo que sea, para un uso privativo y particular", ha señalado el presidente, quien ha matizado que la gestión de los bienes públicos por parte de su equipo de gobierno será "rigurosa y ejemplar".

Por su parte, el conseller insular ha especificado que en la prueba piloto participaron tres trabajadores, el capitán del barco y el marinero, y la administradora que realizó la visita guiada. "El error de la directora insular fue sacar una tarta en la media hora de desayuno", ha indicado Gornés, quien ha especificado que Marta Febrer ha liquidado este mismo jueves la tasa de 500 euros en concepto del uso del bar del Lazareto.