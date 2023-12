El presidente del CGPJ urge al PSOE y al PP a rebajar la tensión para renovar el Consejo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha afirmado este viernes que la responsabilidad y capacidad de renovar el CGPJ es de los partidos y que "el que no renueva no tiene legitimidad para reclamar nada a quién está sufriendo esa situación".

En declaraciones a los periodistas en Bilbao antes de clausurar el congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Guilarte ha insistido en que los jueces y miembros del CGPJ no son los "culpables" de que este órgano lleve cinco años con el mandato caducado sin renovarse.

Ante las dificultades para un acuerdo entre el PSOE y el PP sobre el CGPJ, ha pedido que "ayude todo el mundo, que se baje un poco la tensión", que es lo que él está intentando, "y no es fácil".

Guilarte ha recalcado que la responsabilidad es de los partidos y que deben acordar, pese a sus diferencias, la renovación del CGPJ.

"A ver si alguien, el que debe, se pone las pilas para conseguir que esto se acabe" porque "ya la presión y la degradación institucional a la que nos están sometiendo y fomentando hay que acabarla de una vez y se tienen que poner a renovar", ha sostenido.

El presidente del CGPJ ha opinado que de "lo que debieran preocuparse todos es de renovar el Consejo, más que inquietarse o utilizarnos un poco como arma o instrumento de lucha política permanente".

En cuanto a la decisión del pleno de CGPJ de no considerar idóneo a Álvaro García Ortiz para renovar su cargo de fiscal general del Estado, Guilarte ha recordado que él votó "lo mismo" que cuando García Ortiz fue nombrado por primera vez y que serán quienes han cambiado su voto los que deberán explicarlo.

Preguntado por si el Gobierno debe seguir la decisión del CGPJ aunque solo es "oído" en el proceso para nombrar al fiscal general del Estado, el presidente del Consejo ha afirmado que corresponde al Ejecutivo decidirlo.

"Yo no puedo decir qué debe hacer el Gobierno ni sugerirlo", ha añadido antes de apuntar que los órganos judiciales no deben "interferir" en la actividad política como los políticos no deben interferir en la justicia.

En cuanto a las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en las que afirmó que la Comisión europea tiene "cero preocupación" con la ley de amnistía, ha comentado: "Si en Europa hay cero, pues mucho mejor que haya cero; lo dudo, pero bueno, si lo ha dicho él, será que tiene relación directa con ellos".