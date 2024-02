El presidente del CGPJ critica que con la amnistía se quiera cambiar el relato: "Los malos ahora son buenos"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha lamentado que la ley de amnistía al proceso independentista catalán se justificara al principio pretendiendo un "cambio del relato" para establecer que "los malos ahora son buenos y los buenos son malos".

"No me parece nada adecuado la inicial justificación que se produjo de la amnistía que implicaba ese cambio del relato: los malos ahora son buenos y los buenos son malos", ha sostenido este miércoles en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Guilarte no ha entrado a valorar la medida de gracia que se tramita en el Congreso y tampoco si es o no constitucional, puesto que son "otras personas" las que tienen que hacerlo: "Ahí yo creo que no tengo absolutamente nada que decir".

Eso sí, el dirigente del órgano de gobierno de los jueces ha señalado que lo que no le parece correcto es que con la amnistía se pretenda hacer un "descrédito absoluto del Poder Judicial", que a su juicio es lo que "fundamentaba o justificaba" esa ley en sus inicios desde el ámbito político.

"En aquel momento se hizo lo que había que hacer", ha subrayado Guilarte sobre la respuesta de los tribunales al 'procés', añadiendo que entiende que se utilice la amnistía como un instrumento de acción política que será valorado "donde deba valorarse y en su caso con los réditos o descrétido político que tenga", pero que no comparte que se use la norma para atacar el trabajo del sistema judicial.

De igual modo, Guilarte ha criticado las "inaceptables" comisiones de investigación parlamentarias sobre 'lawfare' (guerra judicial por motivos políticos. "Eso no se puede asumir desde esa perspectiva, yo soy enormemente crítico con que nos cambien el relato", ha remachado.