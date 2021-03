El presidente del PP en Barcelona pide dimisiones en el partido tras el 14F: "O salen ellos del partido o salgo yo"

Dice que tras las municipales vio que no le "querían" en el partido

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha pedido dimisiones en el PP catalán tras los resultados del 14F y ha advertido: "O salen ellos del partido o salgo yo, porque no tiramos adelante, sino que vamos para atrás".

"Nunca en mi vida he perdido una batalla como esta", ha dicho este miércoles en una entrevista de La2 y Ràdio 4, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que en el PP hay personas con nombres y apellidos que deberían salir inmediatamente del partido, en sus palabras.

Bou ha asegurado que tras 18 meses en el Ayuntamiento de Barcelona, "si hoy en día se hicieran elecciones municipales quizás no saldría" representado en el consistorio, y ha hecho un llamamiento para relanzar el partido tras la campaña del 14F, que cree que no se hizo bien y ha atribuido a ella el resultado de los populares, que se quedaron con 3 diputados.

Sobre el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, Bou ha asegurado que es un gran analista y orador "pero que se tienen que tener más cosas" y le ha instado a hacer un partido unido.

"Yo estoy por tirar adelante, para sacar 3, 4, 5 o 6 (diputados), para trabajar. Pero es difícil si trabajas y no sales en la lista, no cuentan contigo o desapareces de las fotos", ha insistido.

DIFERENCIAS CON MIEMBROS DEL PP CATALÁN

Bou se ha mostrado insatisfecho con el PP catalán, ya que dice que se le apoyó mucho durante la campaña municipal pero que después ya no: "Al día siguiente me di cuenta de que no me querían, que lo que tenía que hacer es marcharme, pues ahora me quedo. Porque 37.000 personas me han dicho que me quede".

Preguntado sobre a qué personas del PP se refiere, Bou ha descartado a la Ejecutiva nacional porque a Pablo Casado le tienen estima e insiste en que "el problema es con los de aquí", en alusión al PP catalán.

Al ser preguntado por si las desavenencias son con el actual presidente, Alejandro Fernández, o con el exdiputado del Parlament Santi Rodríguez, Bou lo ha negado y ha respondido: "Es más hacia abajo, alguno incluso ha tenido que saltar".