El presidente del PP de Baleares no se presentará a la reelección

(Actualiza la NA3102 con declaraciones de Company)

El presidente del PP de Baleares, Biel Company, no se presentará a la reelección en el próximo congreso del partido, previsto este verano, y deja el liderazgo de la formación con una situación "encaminada" y "con muchas posibilidades de volver a gobernar", ha asegurado.

"Me quedo muy tranquilo", ha dicho Company en la rueda de prensa en la que ha anunciado que renuncia a la reelección como presidente del PP balear y que convocará a la dirección del partido este viernes para establecer el calendario del congreso, con la propuesta de que se celebre el 17 de julio.

Ha anunciado que volverá a la actividad privada como empresario, algo que ya quiso hacer en 2019 pero a lo que renunció a petición del presidente del PP nacional, Pablo Casado, y por las circunstancias en las que estaba el partido.

Company ha dicho que la situación ha cambiado y que el PP crece en Baleares desde 2020, según revelan las encuestas de la formación, que "marcan una subida lenta y ahora una subidita más de unos cuatro puntos en intención directa de voto, seguramente por encima del PSOE".

Biel Company fue elegido presidente del PP balear en 2017 en un congreso en el que se impuso a la candidatura encabezada por su antecesor, el expresidente del Govern José Ramón Bauzá, y obtuvo el apoyo del 71,82 % de los afiliados.

"Ya hace tiempo que digo que soy un empresario que me he querido dedicar temporalmente a la política, pero que en ningún momento he tenido el ánimo de perpetuarme en la política, ni de que fuera mi 'modus vivendi'", ha afirmado.

Las circunstancias que se dieron tras las elecciones de 2019 hicieron que Company se haya mantenido en política dos años más de lo que tenía planeado. "Cuando le manifesté a Pablo Casado mi voluntad de volver a la actividad privada, él me pidió, y hoy me lo recordaba él mismo: 'Recuerdo perfectamente que te pedí que aguantases aquí hasta el próximo congreso y te lo agradezco muchísimo'", ha relatado sobre su conversación con el líder del PP.

Sobre los cuatro años en los que ha presidido el PP balear, Company ha dicho que su objetivo era "volver a poner el PP en disposición de ganar las próximas elecciones", después de que quedara "en una situación muy mala, casi destrozado por los resultados de 2015, y con una situación política en toda España de división del centroderecha".

Asumió el liderazgo de un partido en "una situación complicada económica y a nivel de ánimos" y ha trabajado en levantarlos y estructurar la organización para tener opciones de gobernar tras las próximas autonómicas.

Ha trabajado en la unificación interna del partido porque "hay que estar unido para resolver los problemas de la gente". "Creo que se ha conseguido", ha dicho.

"Hay que acabar de rematar esta unificación de todo el partido para encararnos a solventar los problemas de la gente de Baleares", ha manifestado sobre el próximo congreso.

Company ha asegurado que la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid "ha insuflado a todo el partido a nivel nacional muchos ánimos y ganas de volver a retomar modelos". En el caso de Baleares, una encuesta realizada del 13 al 18 de mayo, con 1.100 encuestas, revela que "el PP vuelve a ser la fuerza más votada y preferida por la gente de Baleares para volver a gobernar".

"La situación está bien, está encaminada, aunque falta mucho tiempo y se tiene que seguir trabajando mucho, pero estamos en el camino", ha añadido.

Company considera el momento actual bueno para dejar el cargo: "Ya no dejamos el partido a la baja, es en el momento en que el PP está con muchas posibilidades de volver a gobernar", ha reiterado.

El todavía presidente del PP balear se ha sentido "querido y respetado" por Casado y el secretario general del partido,Teodoro García Egea. "Desde Madrid se me han dado todas las posibilidades para poder seguir en política pero lo que yo hago es salir de la política, no dejar la presidencia del partido para que me den otra cosa", ha subrayado.

"He cumplido una etapa muy complicada y difícil y quiero volver a la actividad privada", ha concluido.