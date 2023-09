Presidente Croem pide que se respete el resultado de las urnas y plantea cambiar la ley electoral en un futuro

El presidente de la Croem, José María Albarracín, ha apelado a la "responsabilidad" de la clase política a nivel nacional y que "se respete el resultado de las urnas, de lo que los ciudadanos españoles han querido para el conjunto de la nación".

"Desafortunadamente las sumas dan mayorías y no hay otra posibilidad, y, por lo tanto, habrá que aceptar el juego de la democracia tal y como es", ha dicho Albarracín, que cree que "habrá que hacer un planteamiento de futuro de cambiar la ley electoral, porque si no, ya no solo España, sino el conjunto de Europa va a sufrir mucho".

Albarracín, que ha hecho estas declaraciones momentos antes de asistir a la inauguración del foro empresarial CEO Congress, ha celebrado, por otra parte, que "la inestabilidad política en la Región afortunadamente ya es historia, lo que ayuda mucho al conjunto del tejido económico murciano".

Ha confesado que está muy satisfecho con la conformación del gobierno que "se ha hecho con celeridad, que era lo que hacía falta, y ahora ya estamos trabajando junto con el presidente de la Comunidad y su equipo de gobierno de forma rápida y ágil, no podemos esperar más".