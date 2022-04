Ex presidente de Colegio de Médicos y Vox Melilla se niega a declarar por su presunta apropiación indebida

El ex presidente del Colegio de Médicos de Melilla, ex líder de Vox en la ciudad autónoma y hoy diputado no adscrito, Jesús Delgado Aboy, se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción nº3 ante la causa que se sigue contra él por la presunta comisión de apropiación indebida durante su etapa al frente de la organización médica, donde gastó 81.300 euros con la tarjeta bancaria del Colegio de Médicos para asuntos que no tendrían que ver con el mismo.

Una auditoría encargada por la dirección que le sucedió en la organización colegial médica ha revelado que Jesús Delgado gastó más de 81.300 euros en dos años, concretamente por varios pagos como la compra de un perro para regalo por valor de 1.200 euros, adquisición de ropa íntima femenina o una transferencia de cerca de 4.000 euros a la cuenta de Delgado con el concepto 'Teléfono presidente', todo ello "sin contar con la aprobación de la Asamblea".

Así viene recogida en la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, presentada en el juzgado contra Delgado Aboy por el Colegio Médicos por presunta administración desleal y apropiación indebida.

En la denuncia contra Delgado, que fue expulsado de Vox en enero de 2020 tras hacerse públicas unas grabaciones en las criticaba a Santiago Abascal y a su partido a nivel nacional por su presunto "afán recaudatorio", se recoge además que "los extractos de la tarjeta de crédito de la que hacía uso el Sr. Delgado acreditan que muchos de los pagos efectuados en sus múltiples estancias fuera de la ciudad fueron realizados en establecimientos que, en modo alguno, guardan relación con la actividad colegial, como por ejemplo, dos cargos efectuados el 16/06/2017 en sendas tiendas de moda íntima femenina -Oysho e Intimissimi-, u otros muchos realizados en tiendas de "El Corte Inglés", de los que no existe soporte documental".

Asimismo, señala que "llama también poderosamente la atención que durante ese año 2017, entre los gastos correspondientes a la partida 6290 "Otros servicios" abonados por la entidad colegial, se incluyen un total de 3.918,66 euros que fueron transferidos desde la cuenta de la entidad a la cuenta titularidad del Sr. Jesús Delgado Aboy en concepto, según consta en las órdenes de transferencia, de "Teléfono presidente", a pesar de que tampoco no existe soporte documental acreditativo de dicho gasto".

A juicio de los denunciantes, ello "demuestra que se ha estado abonando el teléfono particular del Sr. Delgado con cargo a los fondos colegiales, sin contar con la aprobación de la Asamblea, y sin que conste acreditado que el teléfono en cuestión haya sido utilizado única y exclusivamente para funciones estrictamente colegiales".

"ME QUIEREN ECHAR DE LA POLÍTICA"

En declaraciones a los medios, Jesús Delgado ha dicho está "tranquilo, tranquilo, tranquilo" y que esperaba que este asunto "acabara de puñetera vez".

El ex presidente de Vox Melilla ha señalado que la tarjeta bancaria no solo la usaba él sino también otros miembros directiva del Colegio de Médicos, como el secretario y los vocales. "Si en un mes se iban (siete veces de viaje), me lo han adjudicado a mí, como si yo hubiera ido las siete veces" ha señalado Delgado, quien cree que todo lo que le ha ocurrido "es para intentar que deje la política".