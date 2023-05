Presidente de Ceuta dice que "no hay motivos" para cesar a la número 3 de la lista del PP

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha afirmado este jueves que no hay ningún motivo para cesar a la consejera de Economía y Hacienda y número 3 de la lista electoral del PP, Kissy Chandiramani, a la que el Juzgado de Instrucción número 3 ha citado en calidad de investigada por un presunto delito de falsedad en documento público.

En declaraciones a los periodistas, Vivas ha subrayado que no la va a cesar porque no tiene "ningún motivo" para hacerlo, y ha apostillado: "no le doy ninguna trascendencia a este asunto".

Ha argumentado que este caso se inicia por una denuncia de una persona y que no tiene ningún fundamento porque cuando ocurrieron los hechos Kissy ni estaba ni se la esperaba, es decir, ella cumplió rigurosamente con los requerimientos de la policía y la justicia.

Por ello, ha señalado que el juez ha decidido citarla como investigada sin diligencias previas para que se pueda defender de esta acusación.

La citación se ha producido después de que a finales del pasado mes la exconsejera de Fomento del Gobierno ceutí Susana Román presentara una denuncia penal contra Kissy Chandiramani por presuntos delitos de falsedad en documento público y estafa en su modalidad de estafa procesal.

Los delitos se producen por el conocido como "caso Emvicesa" en el que hay más de 50 investigados por la presunta adjudicación de viviendas de protección oficial de forma ilegal.

Susana Román presentó la denuncia al entender que Kissy Chandiramani mintió "cinco veces" en sus declaraciones en la instrucción del caso, declaraciones que realizó como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa).