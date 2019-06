El presidente de Ceuta, del PP, no pactará con Vox pese al acuerdo nacional

ELECCIONES PACTOS

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, ha manifestado que no pactará con Vox en la ciudad, a pesar del acuerdo nacional suscrito entre los dos partidos.,Fuentes del Gobierno ceutí han informado de que en el caso de Ceuta la situación no ha sufrido "variación alguna" respecto al compromiso en cuanto a pactos adquirido por el presidente ceutí.,Las fuentes han asegurado que esta situación de no pactar con Vox ya se ha puesto en cono