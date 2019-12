Presidente canario solo ve 1 o 2 barones del PSOE reacios a negociar con ERC

El presidente de Canarias y secretario general del PSOE en esta comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres, ha sugerido este lunes que en su partido solo hay "uno o dos" barones territoriales reacios a negociar con ERC un acuerdo de investidura dentro de las reglas de la Constitución.

"Somos 17 secretarios generales (autonómicos) y yo he escuchado a una o dos voces críticas. Los demás están en la propuesta de caminar con un acuerdo constitucionalista, que esté dentro de la legalidad, como no puede ser de otra manera, porque otra cosa no la aceptaría jamás el PSOE ante las circunstancias presentes", ha señalado Torres, al ser preguntado en particular sobre las críticas de su compañero Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

El presidente del Gobierno canario, que tiene previsto conversar sobre esta asunto mañana con Pedro Sánchez a las 13.30 horas, reconoce que ha habido voces críticas entre los socialistas con la posibilidad de que la investidura se apoye en los independentistas, pero defiende que "a veces se da más magnitud al que discrepan, aunque sean uno o dos, que a los demás, aunque seamos quince".

Torres sostiene que España "tiene que caminar hacia un Gobierno de corte progresista que establezca los mecanismo que ajusten las cuentas actuales, fundamentalmente para devolver a las clases desvalidas, a las que han tenido peor futuro ante la crisis, aquello que se les quitó por parte del PP", algo que desde su punto de vista solo puede llevarse a cabo "con una mayoría social"

"Los presupuestos de 2019 (rechazados por el Congreso) así lo decían. Aumentaba en gasto público en sanidad y educación, se apostaba por el empleo joven, se hacía una apuesta decidida por las pensiones y el salario mínimo interporfesional... Eso es lo que necesita España, un proyecto de presupuesto social y progresista y para eso hacen falta fuerzas progresistas", ha apuntado.

Y partidos progresistas, ha añadido, no solo son el PSOE y su posible socio en un ejecutivo de coalición, Unidas Podemos, sino que hay más.

Si algunos partidos recelan de que ERC esté en las negociaciones para la investidura, ha agregado, "deberían ser responsables con lo que dijeron y ante el momento que se vive en este país".

"Hablo del PP: Su abstención facilitaría la investidura de Pedro Sánchez. Hablo de Ciudadanos, que dijo en campaña electoral que estaría por la estabilidad si era otro el que ganaba las elecciones, y fue otro, fue Pedro Sánchez con el PSOE. Hablo de Coalición Canaria, que no termina de saberse lo que va a hacer, porque espera por otros cuando lo que tiene que decir es si está o no por el desbloqueo político", ha apuntado.