Presidente Canarias considera que "se dan las circunstancias" para iniciar el desconfinamiento en las islas

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado este lunes que en el archipiélago "se dan las circunstancias" para comenzar el desconfinamiento en las islas atendiendo a la particularidad de cada territorio insular y a la afección que el virus tiene en cada una de ellas.

Así lo ha expuesto Torres toda vez que hay islas que llevan varios días sin positivos o como es el caso de La Graciosa donde no se ha registrado ninguno desde que se inició la crisis del coronavirus, ya que entiende que el hecho de ser un territorio insular junto a las restricciones aeroportuarias ha beneficiado a Canarias, donde el virus "camina mucho más lento" y "prácticamente no contagia".

Por ello, consideró en declaraciones a la cadena Ser, recogidas por Europa Press, que atendiendo al criterio científico "no tiene sentido que un territorio tenga que esperar a otro", ya que apuntó que se puede "ir abriendo en cada islas espacios para generar economía" porque matizó que si se continúa confinado "de manera permanente", lo que "golpeará" a los ciudadanos "ya no será el coronavirus, si no la economía".

A ello, sumó el miedo que se ha generado en la población, ya que admitió que "hay que quitar el miedo a salir porque lo hay" y salir a la calle "se ve como una especie de odisea".

Para llevar a cabo este plan autonómico de desescalada, Torres afirmó que existe "sensibilidad" por parte del Gobierno central y de su presidente, Pedro Sánchez, y añadió que incluso otras comunidades como Cantabria, Baleares o Andalucía también expusieron su situación respecto a los contagios en ciertas zonas de sus autonomías.

APRENDER A VIVIR CON EL VIRUS

En cuanto a las medidas que se impulsarán para volver a una cierta normalidad mientras se convive con el virus, el presidente de Canarias señaló que si bien "lo ideal" sería tener más de 2 millones de test para hacérselos a toda la población, la realidad es que hay entre 100.000 y 150.000 "y no da para toda la población", por lo que admitió que se ha tenido que priorizar. Ahora, añadió, en las islas habrá que hacer una oleada para ver quién está inmunizado.

De todos modos, defendió que la situación en Canarias "es buena en todas las islas" incluyendo, dijo, Tenerife, que "va muchísimo mejor". Torres subrayó que hay que "aprender a convivir" con el virus y adaptándose a la separación "de las personas" y "con protección".

"TRATO DISTINTO"

El presidente de Canarias también cree que el archipiélago debe de tener un "trato distinto" por el peso que tiene el turismo en su economía, llegando el virus en plena temporada alta, matizando que de 16 millones de turistas que preveía el archipiélago tener este año, tendrá "suerte si se llega a los tres millones a final de año". En este sentido, confía en que el plan de choque nacional de turismo tenga en cuenta las especificidades de las islas.

A ello, sumó que Canarias tiene ingresos propios, que no tienen otras comunidades como es el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que "está a cero", de ahí que consideró que "eso exige un trato distinto de Europa, del Gobierno" central.

Añadió que se trabaja con datos "desgarradores", apuntando que en turismo este año habrá una "quiebra absoluta", e indicando que "se está ingresando apenas un 7, 5 por cieno de lo que se ingresaba". El futuro inmediato de las islas y del turismo pasa por "una reordenación" y tirar de la "economía de pequeña escala".

Torres ve necesario que el próximo 23 de abril la Unión Europea (UE) alcance un "mejor acuerdo" para poder "poco a poco" ir recuperando la economía, a lo que unió la necesidad de que se le permita endeudarse porque en el caso de Canarias aseguró que hay "capacidad para ello", ya que tiene "apenas un 13 por ciento de deuda", y emplear los fondos de los bancos.

Por último, en cuanto a la renta mínima que ha aprobado el Gobierno canario matizó que se trata de un "ingreso extraordinario, de un solo pago, fundamental" para las familias que no tengan ingreso porque, afirmó, "la gente va a pasar hambre", por lo que ante la situación que se prevé dijo no entender algunas de las críticas que ha recibido.