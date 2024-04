El presidente de Canarias asegura que la información que tienen sobre las maniobras de Marruecos es "ninguna"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes que actualmente la información que tiene el gobierno que lidera sobre las maniobras de Marruecos en las proximidades a aguas del archipiélago es "ninguna".

Por ello, dijo en declaraciones a los periodistas, espera tener una entrevista esta semana con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para despejar la "incógnita" de si Marruecos informó o no al Gobierno de España. "Eso tendrá que despejarse en estos días", apuntilló.

Consideró que ante esta situación caben dos escenarios, por un lado que "Marruecos informó a España y España no" se lo comunicó al Gobierno canario, o que Marruecos no informó pero esa es una incógnita" que, incidió, tendrá que despejar Albares.

Añadió que lo que preocupa es que Canarias "quede relegada o no" tenga información de algo que el Gobierno regional entiende que es "relevante no solo por la cercanía a las costas canarias, no solo porque son aguas del Sahara Occidental", que matizó "por lo visto se da por sentado de que van a estar bajo dominio marroquí", sino porque al final todo esto también tiene un impacto en la principal industria del archipiélago, la turística, que "a 125 kilómetros estén produciéndose maniobras", motivo por el que considera "razonable" que se tendría que haber informado.