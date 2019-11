Presidente de Audiencia de Castellón lamenta que los jueces sean el "pim pam pum" de las críticas en violencia de género

El presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, ha asegurado este viernes, al referirse a la sentencia de 'la manada' de Manresa, que "a lo mejor hay que cambiar la ley y no los jueces, pues ese empeño en que los jueces sean casi siempre el 'pim pam pum' de las críticas a veces no es correcto".

Así lo ha afirmado ante los medios en la Audiencia de Castellón, en unas jornadas de formación en materia de violencia sobre la mujer y la constitución de la comisión provincial de coordinación contra la violencia de género, preguntado sobre si se debería cambiar el Código Penal en la tipificación de algunos delitos en esta materia.

Actualmente, ha recordado que el Código Penal configura la agresión sexual o violación en casos en los que hay violencia o intimidación, y abusos sexuales cuando no se usa violencia o intimidación pero tampoco se tiene el consentimiento. "Me resulta difícil imaginar un supuesto en el que no haya violencia y tampoco consentimiento", ha subrayado.

Respecto a la sentencia de 'la manada' de Manresa, Marco ha indicado que ha leído que era una joven que había perdido el sentido, "y desde el punto de vista estrictamente técnico, apreciar ahí violación tiene alguna dificultad porque el artículo del Código Penal que define los abusos sexuales dice que se entenderá que no hay consentimiento cuando la persona estuviera privada de razón o sentido".

"Salir fuera del abuso sexual y llevar esto a violación es difícil", ha añadido, subrayando que "a lo mejor hay que cambiar la ley y no los jueces, pues ese empeño en que los jueces sean casi siempre el 'pim pam pum' de las críticas a veces no es correcto".

Por otra parte, el titular de la Audiencia de Castellón ha reseñado que en España el 18% de partidos judiciales están atendidos por juzgados especializados exclusivamente en violencia sobre la mujer, y todos los demás son de primera instancia e instrucción que llevan también violencia.

Sobre si la violencia de género debe ser una prioridad judicial para Castellón, Marco ha destacado que "es una prioridad judicial para todos, pero la prioridad creo que es la educación, pues dentro de unos años no deberíamos de estar hablando sobre violencia". "Es un problema de formación, la Justicia siempre llega tarde, y a veces mal y veces bien, pero cuando se llega tarde nunca se puede llegar bien", ha apuntado.

RESPONSABILIDAD COLECTIVA

En este sentido, ha subrayado que en España bajan cada año las muertes, "pero en los últimos tres años sobre un 30,5% había presentado denuncia previa, y así es difícil proteger, por eso es tan importante la educación". "A veces no se puede responsabilizar a nadie en concreto, porque la responsabilidad suele ser colectiva", ha dicho.

A nivel judicial, cree que la juez de violencia es una persona "comprometida y responsable", los policías que conoce encargados de investigación y protección están "implicados" y los protocolos de valoración del riesgo están "absolutamente objetivados", y "cuando hablamos de fallos a veces no se puede personalizar". "El riesgo cero no existe y, aunque me parece que todo es mejorable, no debo hacer ningún reproche".

La comisión provincial de coordinación contra la violencia de género, constituida este viernes, integra a una veintena de entidades, entre las que se encuentran los juzgados encargados de la investigación de estos delitos, el Ministerio Fiscal, las unidades médico-forense de valoración del riesgo y de las víctimas, la secretaria coordinadora provincial, los cuerpos de policía encargados de investigación y protección de las víctimas, la Generalitat Valenciana, las oficinas de atención a víctimas del delito, la Subdelegación, la Diputación y el Ayuntamiento.

Su principal objetivo es "la coordinación, detección y corrección de errores, mejora de la asistencia y la protección y, si es necesario, la elaboración de protocolos". También se elaborará un protocolo interno de funcionamiento donde se fijará la periodicidad, "pero cualquier integrante puede solicitar una reunión cuando la crea necesaria".

CUESTIONES A MEJORAR

Respecto a las cuestiones que se pueden mejorar, el presidente de la Audiencia cree que los profesionales que trabajan en este trabajo "son vocacionales y muy competente y realizan una gran labor, lo que no quiere decir que todo sea mejorable". En cuanto al emplazamiento de las víctimas, ha señalado que hay un plan de mejora de las instalaciones, "pues la arquitectura judicial es muy importante para las víctimas y cualquier usuario".

No obstante, ha avanzado que no hay ningún plan de cambio de ubicación del juzgado y "sí hay un plan cambio de instalaciones en un entorno más amplio y agradable en la misma planta baja y para hacer una cámara 'gesell' de verdad, con su espejo unidireccional que sería frente al juzgado de violencia".

Y ante la petición de un segundo juzgado de violencia de género en Castellón, ha apuntado que "no hay números para crear un segundo juzgado con los módulos de entrada del CGPJ, que creo que son muy elevados".