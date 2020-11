Presidente Asturias niega haber hablado de "milagro asturiano" y el PP le pide que acepte la ayuda de Ayuso

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha vuelto a recordar a la portavoz del PP, Teresa Mallada, que él nunca habló de "milagro asturiano" en la gestión de la primera ola de pandemia en la región y le ha retado a qué le diga en que momento lo ha dicho.

"Si me pregunta por la gestión en la primera ola le contesto por las medidas, si me pregunta por el milagro asturiano mejor pregunte a usted a Susana Griso, porque yo nunca hablé de milagro asturiano", ha insistido Barbón ante la pregunta y las acusaciones de la portavoz 'popular' en la Cámara.

El presidente ha repasado las medidas adoptadas por el Principado para hacer frente a esta segunda ola destacando además el esfuerzo de Asturias en la realización de pruebas PCR que según los informes se coloca como la comunidad que más pruebas hace, frente al descenso de este tipo de pruebas en la comunidad de Madrid.

Así, tras pedirle Teresa Mallada que acepte la ayuda y tome nota de la gestión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Barbón ha criticado que la portavoz del PP asturiano hable ahora de Ayuso cuando "antes la negaba en la Cámara como San pedro negó al señor" y además mientras se olvida de otros presidentes del PP como el de Andalucía, que también aplican medidas restrictivas.

La ha recordado además a Mallada que si pide los informes epidemiólogos como ciudadana puede dirigirse al portal de Transparencia del Ejecutivo, y si lo hace como diputada debe dirigirse al presidente de la Junta y reclamarlos, tal y como establece el Reglamento que "parece desconoce".

Por su parte Teresa Mallada ha indicado que Barbón niega ahora ese 'milagro asturiano' que tanto aplaudía en los medios porque la situación en el Principado "está fuera de control" y en parte eso es así "debido a la dejación de funciones del presidente asturiano durante los meses de verano".

La 'popular' ha echado en cara al presidente que en el pasado verano el Gobierno usasen 740.000 euros en una campaña que buscaba "presumir de su gestión en los medios nacionales" y que además optase por atacar la gestión de otros presidentes, como la presidenta de Madrid y ha acusado a Barbón de usar los datos de su primera ola para buscar rédito político.

"Yo me pregunto si usted de verdad se creyó su propio relato porque sino no me explico esta situación", ha indicado la portavoz del PP que ha recordado que su grupo propuso una comisión de investigación que hubiese permitido tomar medidas para esta segunda ola pero PSOE y Ciudadanos votó en contra de la misma.

Teresa Mallada ha pedido al presidente asturiano que "tenga en cuenta y acepte la ayuda que le ha ofrecido la presidenta de la comunidad de Madrid. "Le pido que se deje asesorar por los que han demostrado que saben gestionar la crisis", ha dicho.