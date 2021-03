El presidente de Argentina pide que "los cuatro locos" que le lanzaron piedras se hagan "cargo" de sus actos

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha reclamado este martes que "los cuatro locos" que tiraron piedras contra su comitiva el fin de semana en la provincia de Chubut se hagan "cargo" de sus acciones, al tiempo de que ha avisado de que no le van a "alejar de la gente".

"Los cuatro locos que me tiran piedras que se hagan cargo de lo que han hecho, a mí no me van a alejar de la gente", ha asegurado el mandatario en una entrevista en la televisión argentina, recogida por la agencia de noticias Télam.

Fernández ha señalado que "era un grupo muy pequeño de personas", a los que ha tildado de "muy violentos" y ha recalcado que no quiere que "cuatro idiotas que tiran piedras me saquen de lo que tenga que hacer". Una de las ventanas del vehículo llegó a romperse por los impactos.

De forma paralela, ha afeado que las autoridades de Chubut no fueron lo "suficientemente activas" para "evitar" el incidente, que se registró durante una visita presidencial para asistir a una zona afectada por una oleada de incendios.

Al menos seis personas han sido detenidas por el suceso, que se achaca a manifestantes antiminería. El ministro de Seguridad de Chubut dio a conocer las identidades de los detenidos y aseguró que hay más personas identificadas que serán arrestadas en los próximos días.