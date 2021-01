Presidente Aragón no es partidario de un confinamiento domiciliario, que es competencia estatal

El presidente de Aragón, Javier Lambán, no se ha mostrado partidario de decretar un confinamiento domiciliario para evitar la propagación de la COVID-19, si bien ha subrayado que se trata de una competencia del Gobierno central.

"No voy a hacer especulaciones con competencias que no son mías", ha dicho en rueda de prensa a preguntas de los medios de comunicación, pero "si tuviera la capacidad legal de establecer confinamientos, a estas alturas no lo haría", aunque esto "no quiere decir que dentro de una semana no lo planteara".

Ha declinado manifestar nada más puesto que sería un "ejercicio estéril" y sí ha pedido a ayuntamientos y Delegación del Gobierno de España en Aragón que se "impliquen" de la manera "más activa posible" en "hacer cumplir" las nuevas medidas establecidas por el Ejecutivo autonómico para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

((Habrá ampliación))