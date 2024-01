El presidente de Aragón confirma que ha estado de vacaciones seis días y afea al PSOE que se dedique a espiarlo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que ha estado seis días de vacaciones debido a que su mujer le ha regalado un viaje por su 50 cumpleaños y ha afeado al PSOE que se dedique a espiarlo.

Así lo ha explicado Azcón preguntado por los medios de comunicación antes de participar este jueves, 25 de enero, en la inauguración de las nuevas oficinas de la correduría de seguros Anagan, ubicadas en el paseo Sagasta de Zaragoza.

Azcón ha afirmado que en el pasado mes de noviembre su mujer le regala este viaje. "Nos hemos ido seis días de vacaciones, dos de ellos en fin de semana, o sea que han sido cuatro días laborables", ha justificado.

Por ello, ha señalado que le "extraña de verdad" que el Partido Socialista no entienda que pueda tomarse seis días de vacaciones para celebrar que ha cumplido 50 años.

"Me extraña mucho que el PSOE se dedique a espiarme. Me encantaría saber cómo sabe a dónde me he ido de vacaciones, con quién me he ido de vacaciones y si he ido o no a un concierto", ha recriminado.

En este sentido, ha criticado que el PSOE se dedique a hablar más de los 6 días que se ha cogido de vacaciones que de solucionar los problemas que afectan a Aragón.

"Son más importantes los problemas que afectan a esta Comunidad Autónoma o a nuestro país. Es evidente que dice mucho sobre la situación en la que se encuentra el Partido Socialista en Aragón", ha concluido.