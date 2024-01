La presidenta de la UCAM recibe el premio 'Serge Lazareff' que la OTAN otorgó a José Luis Mendoza

La presidenta de la Universidad Católica San Antonio (UCAM), María Dolores García, ha recogido este martes el premio 'Serge Lazareff', que la OTAN le concedió al fundador de la institución docente, José Luis Mendoza, en 2022 ?por su impulso y promoción de los valores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desde el ámbito académico?.

"Se le concedió en vida, pero por circunstancias, no pudimos venir a dárselo en persona. Hoy, seguro que está con nosotros, contento de vernos honrar su obra" ha explicado Andrés Muñoz Mosquera, director de la Asesoría Jurídica del mando supremo de la OTAN de las Fuerzas Aliadas en Europa y colaborador de la UCAM desde hace casi una década.

"José Luis Mendoza fue una persona que contribuyó, desde la universidad, a fortalecer el espíritu nacional y a la difusión de la cultura de Defensa a través de multitud de másteres y programas", ha señalado Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCAM, quien también ha destacado que "era un hombre con un fuerte sentimiento militar y sus servicios a España han sido muy importantes. Creció en Cartagena, una de las ciudades con más arraigo castrense; de hecho, nuestra sede allí está fundada en un antiguo acuartelamiento".

Son varias las líneas de colaboración que la UCAM desarrolla con la OTAN, entre ellas, proyectos de investigación en materia de seguridad y defensa, postgrados como el 'Master's Degree in European Union Studies and Human Rights', el 'Master's Degree in International Relations' y el Máster Universitario en Derecho Militar.

Además, la UCAM desarrolla una importante labor social en apoyo de las víctimas de conflictos bélicos, con acciones como la puesta en marcha, en 2022, de la Plataforma Universitaria por la Paz.