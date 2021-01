Presidenta de La Rioja sobre el accidente de Herrera: "Los partidos tienen que ser responsables de sus acciones"

La presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, ha aseverado hoy, al ser preguntada sobre las novedades acerca del accidente protagonizado por el director general de Participación, Mario Herrera, la pasada Nochevieja: "Los partidos tienen que ser responsables de sus acciones, y sus decisiones".

En rueda de prensa para anunciar las nuevas medidas puestas en marcha para hacer frente a la COVID-19, y preguntada por los periodistas acerca de si Herrera había aportado luz sobre por qué se saltó el toque de queda y no llamó a Emergencias tras empotrar su coche en un árbol, ha empezado indicando: "Yo me debo a un pacto firmado con tres partidos políticos, y eso es a lo que me debo, de manera leal".

"El Gobierno de la Rioja está basado en una coalición", ha recordado. Ha añadido: "Yo a todo mi gobierno le exijo ejemplaridad". No obstante, ha apuntado que "los tres partidos tienen que ser responsables de sus acciones, y sus decisiones".

Ha dicho que "no hay más datos" y, en cuanto a si había hablado con la consejera de Igualdad, Raquel Romero, a quien pertenece la dirección general de Herrara (ambos de Podemos), ha afirmado: "Por supuesto que he hablado y he conversado con la consejera al respecto".

Sin embargo, no ha querido desvelar la conversación. "Si me permite las explicaciones y las conversaciones del los miembros del gobierno son de los miembros del gobierno", ha contestado.

Con respecto a si las explicaciones de Romero le han parecido suficientes, ha dicho: "yo me baso en la confianza y me baso, también, en que este gobierno está apoyado en un acuerdo de tres partidos políticos, y los tres partidos políticos son responsables de las personas que conforman el gobierno".

En cuanto a si no cree que esto le pueda pasar factura, ha señalado: "Yo no estoy aquí para interpretar facturas, este gobierno está para trabajar. Tenemos mucha tarea por delante, y estamos trabajando por salvar vidas y reactivar económicamente la región, pensar en el futuro y pensar que esto y lo que está provocando la pandemia es algo de lo que nos repondremos; y en esa tarea está todo mi gobierno sin descanso".