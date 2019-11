La presidenta de Infancia Libre tacha de circo la acusación de trama criminal

María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, que según la Policía funcionaba como una organización criminal para denunciar abusos sexuales falsos, ha tachado de "circo" estas acusaciones, pues "los niños no han mentido", algo que -pronostica- "si no se demuestra ahora, se demostrará cuando crezcan".

Sevilla ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras comparecer durante tres horas ante la fiscal que ha abierto una investigación para determinar si, como sospecha la Policía, Infancia Libre funcionaba como una organización criminal que ayudaba a madres a denunciar abusos sexuales falsos a sus hijos por parte de los padres.

La Unidad Adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla de la Policía Nacional ha dado prácticamente por finalizada, tras casi un año, su investigación a Infancia Libre, sobre la que tiene abiertos 22 casos, en Madrid, Granada y uno en Barcelona, según detallan fuentes policiales, que están ahora a expensas de las diligencias judiciales.

"No hay ninguna organización criminal. Los niños no han mentido y nosotros les hemos creído; las denuncias jamás han sido falsas, y esto si no lo conseguimos demostrar ahora, cuando nuestros hijos crezcan lo vamos a demostrar", ha dicho Sevilla a la prensa al salir de la declaración.

"Si quieren seguir con este circo que sigan, pero nuestros hijos han sido abusados y es una desgracia", ha añadido la presidenta de Infancia Libre, quien ha criticado: "intentan criminalizar a las madres que defendemos los derechos de nuestros hijos y los nuestros".

Sobre la posibilidad apuntada por la Policía de que la asociación se sirviera de diferentes profesionales, como un psiquiatra o una médico, para dar veracidad a abusos falsos, Sevilla ha asegurado que "ninguno ha trabajado directamente para Infancia Libre, aunque sí hay algunos que coinciden en algunos casos".

Sevilla ha criticado su detención y las de otras madres relacionadas con Infancia Libre: "Fue como si yo fuera un miembro del ISIS, con dieciséis agentes a punta de pistola rompiendo las paredes de mi casa, las ventanas, y con mis dos hijos dentro".

La presidenta de la asociación fue arrestada el pasado 1 de abril acusada de un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantenerle aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, durante seis meses.

Este viernes ha negado que ninguno de sus dos hijos estuviera secuestrado, como espera que quede probado en otro juicio que se señalará próximamente, y ha puesto de relieve que el menor cuyo padre la denunció estaba "perfectamente" bien cuidado, y que ahora no lo ve desde hace ocho meses.

Sevilla, que ha acabado llorando, se ha abrazado a varias mujeres que han ido a mostrarle su apoyo a la puerta de la Audiencia Provincial madrileña, que han coreado consigas y mostrado pancartas.

Este viernes también ha declarado ante la fiscal el marido de María Sevilla, que es secretario de Infancia Libre.

Se trata de las dos primeras declaraciones que toma la Fiscalía para determinar si ve delito, en cuyo caso derivaría la investigación a un juzgado de instrucción de Madrid.

Se prevé que en próximas fechas declaren las otras imputadas por su relación con Infancia Libre, al margen de las causas personales que tiene abiertas cada una.