La presidenta de Extremadura considera que Vox "hasta el momento" es un socio "fiable, responsable" y "leal"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado sobre Vox que "hasta el momento es un socio fiable, responsable" y "leal", y que no tienen "ningún problema" porque se han centrado en lo que les une.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Foro Diario HOY, donde ha sido interpelada sobre su relación con Vox, con el que gobierna en la región, así cómo sobre la oposición del PSOE.

"¿Si me siento cómoda con Vox? Yo me siento cómoda en mi gobierno, yo considero que Vox hasta el momento es un socio fiable, responsable, un socio leal, y la verdad es que no tenemos ningún problema porque nos hemos centrado en lo que unos une, y hemos dejado a un lado lo que nos separa y lo que nos diferencia", ha remarcado, para detallar que lo que les "interesa" es el bien y el bienestar de los extremeños, que están en ello y "hasta el momento no" han tenido ningún problema, "todo lo contrario, trabajamos muy bien".

En cuanto a la oposición, Guardiola ha destacado que ya ha dicho en alguna ocasión que está "deseando que pasen el duelo, que se les pase ese trauma de no gobernar" porque desde la oposición también se pueden hacer "muchas" cosas, se puede construir, aportar, y mejorar.

Ella misma, según ha relatado, ha estado en la oposición en el Ayuntamiento de Cáceres y considera que desde la oposición hicieron "muy buen trabajo" y trabajaron "con muchas ganas y con mucha pasión para mejorar la vida en ese caso de los cacereños", de manera tal que está "deseando" que la oposición lo haga de forma constructiva, y que aporte ideas "porque también van a ser bienvenidas".

IGUALDAD

Respecto a las críticas sobre el hecho de que su gobierno no cuente con una Consejería de Igualdad, la presidenta de la Junta ha expuesto que la oposición se lo "recrimina todo", y que "da igual lo que haga, bien, mal o regular". "Todo me lo va a recriminar, no me importa".

En este punto, ha reconocido que le "parece" un discurso "muy falso y además absurdo", tras lo que ha remachado que en Extremadura no se cuenta con una Consejería de Igualdad porque así lo decidió el pasado mes de febrero, antes de las elecciones autonómicas, y que lo anunció en dicho mes y "muy orgullosa", porque entiende que "es tan sumamente importante" que pretendía que las políticas de igualdad estuvieran bajo la Presidencia y su "supervisión personal y directa".

Así, ha señalado que ha puesto al frente de la Secretaría General de Igualdad, con rango de c2onsejera, a una magistrada, a una jueza experta en violencia de género, que es muy consciente y que está muy sensibilizada con todos los temas de igualdad", ha destacado, al tiempo que ha sostenido que va a hacer un "maravilloso" trabajo.

Para Guardiola, "lo que no tiene ningún sentido" es tener una Consejería de Igualdad "que no haya hecho nada" y que "el feminismo se lo quedaba en los atriles", ha resaltado con respecto al anterior Ejecutivo socialista.

Asimismo, ha sostenido que lo "único" que ha hecho "ha sido pelearse" con el IMEX, el Instituto de la Mujer de Extremadura, y que se han encontrado las casas de las mujeres de Cáceres y Badajoz "que se caían a cachos" o un servicio de taxis, el que utilizan las mujeres que sufren violencia que eran trasladadas por los mismos, que "no se había pagado en 10 meses".

"Para qué quieres una Consejería de Igualdad si no eres siquiera capaz de gastarte el dinero que te están dando desde la Conferencia Sectorial, no había decidido dónde iban a estar los centros de crisis para las mujeres", ha agregado Guardiola, que ha hecho hincapié en que no defienden el feminismo con el discurso, sino con hechos, y que es una mujer feminista, ha defendido "siempre" la igualdad y lo va a seguir haciendo, "le moleste a quien le moleste".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y es que, como ha apuntillado, lo que le gustaría es que en estos temas que son "tan importantes, donde estamos hablando de que las mujeres nos jugamos la vida", fueran "de la mano" y no se utilizaran "para tirárnoslo a la cara de manera sucia", al tiempo que ha considerado que si se quiere avanzar en la igualdad se tiene que hacer incluyendo a los hombres "por supuesto" y "no haciendo de esto un debate ni una guerra política". "Tenemos que ir unidos", ha concluido.