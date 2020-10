La presidenta del Senado de Bolivia es abucheada e insultada tras votar en El Alto

La presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sido abucheada, increpada e insultada en el colegio Puerto de Mejillones de El Alto donde estaba inscrita para la votación de las elecciones generales de este domingo.

Otros vecinos han expresado su apoyo a Copa, lo que desembocó en empujones y forcejeos que afectaron incluso a los periodistas que estaban en el lugar.

El equipo de seguridad que custodia a Copa tuvo que acelerar la salida para evitar incidentes mayores. Copa, quien ha podido ejercer su derecho a voto sobre las 13.30 horas, ha destacado la necesidad de respetar al rival.

"Hay que tener tolerancia, respeto la opinión y no me dejo intimidar yo he venido a emitir mi voto como ciudadana alteña y estoy haciendo mi ejercicio democrático", ha señalado, según recoge la agencia de noticias oficial, ABI.