La presidenta del CVC cree que el cambio en el topónimo de Valencia es "un tema político y no lingüístico"

La expresidenta de la AVL Ascensión Figueres lo ve "perfectamente legítimo" porque el acento abierto ""no tiene tradición histórica"

La presidenta en funciones del Consell Valencià de Cultura (CVC), Dolors Pedrós, ha opinado que tanto el cambio de denominación de la capital del Turia de 'València' por 'Valencia/Valéncia', como la voluntad expresada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de "revalencianizar" la lengua, se tratan de "un tema político y no lingüístico ni académico".

Así lo ha expresado, en declaraciones a Europa Press, antes de participar en el pleno de septiembre de la institución. Pedrós, sobre el topónimo, ha señalado que "desde la política pueden hacer las propuestas, tener derecho a hacerlo bien y también equivocarse".

No obstante, ha apuntado que ve "con tristeza" estas actuaciones porque, a su juicio, "la sociedad valenciana no está en ese punto, es una sociedad madura, tanto en cultura como también lingüísticamente", y considera que se ha sacado "una polémica que no existía" y que "está muy superada en la calle".

"Es una energía que a mí me gustaría que se vehiculara hacia otro lugar, con todo el respeto, y siempre desde una institución que es una estatutaria, desde el máximo respeto a las instituciones estatutarias como es la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Universidad y las personas que de alguna manera sí que están acreditadas para hablarlo", ha añadido.

Preguntada por la intención mostrada por Mazón de que se "revalencianicen los criterios lingüísticos", Pedrós se ha preguntado "de qué hablamos cuando hablamos de valencianizar" y ha comentado que, en lugar de eso, "habría que incentivar que la gente viajara por las comarcas valencianas, porque no encontrarían a dos personas que hablaran igual, con el mismo acento y la misma dicción". "No habla igual el de Vinaròs que el de Santa Pola, ni el de Dénia o el de Carcaixent", ha indicado.

En ese sentido, ha resaltado la riqueza y variedad del valenciano, para insistir en que no entiende en qué consiste valencianizar. "¿Es llevar a la lengua que hablo yo, la que habla una persona que vive en el interior de Castellón o en el interior de La Marina? No lo sé, ellos lo sabrán, vuelve a ser un tema político y no lingüístico", ha zanjado.

Por contra, la consejera del CVC y expresidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Ascensión Figueres, cree que es "perfectamente legítimo por parte del Ayuntamiento cambiar el acento". "Los ayuntamientos tienen el derecho a poner el nombre a sus municipios, sus pueblos y ciudades y a veces e cambian y no pasa nada", ha señalado.

En el caso de la capital del Turia, ha expuesto que el acento abierto "no tiene una tradición histórica". "Se decidió en el s.XX, el argumento fue que los poetas lo tenían más fácil para rimar Valencia con todas las palabras que terminaban en el sufijo -ència, como inteligència o prudència". En realidad la pronunciación que se hace en toda la Comunitat y la capital es Valencia con acento cerrado, cuando alguno hace la pronunciación abierta queda un pcoo impostado o forzado", ha indicado.

En ese sentido, considera que se trata del "criterio de los poetas frente a la pronunciación de todo un pueblo", por lo que estima que es "bastante coherente y significativo como para que el Ayuntamiento solicite un cambio". Además, ha recordado que Dénia ya modificó su denominación de la misma forma.

Sobre si entraría en conflicto con la AVL, Figueres ha señalado que la institución ya debatió sobre el tema y concluyó que "estaba muy coonsolidado y que aparecía en muchos lugares" la tilde abierta, pero que el conssitorio deberá pedir un informe y ella espera que la AVL "reconsidere la postura".

Sobre la "revalencianización" de los criterios lingüísticos, se ha mostrado a favor de "lo que diga el 'president'".