La presidenta del Consejo de Administración de RTVM reconoce que no le gusta la reforma y produce "inseguridad jurídica"

La presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid (RTVM), Celia Ferrero, ha reconocido este viernes que no le gusta la reforma de la ley de Telemadrid y que este cambio ha producido "inseguridad jurídica".

Así lo ha trasladado Ferrero durante su comparecencia en la Comisión de Telemadrid en la Asamblea de Madrid. Ha recordado que el consejo de administración ahora se encuentra en una situación de "provisionalidad" lo que les produce "complejidad" día a día para realizar su trabajo.

La presidenta del Consejo ha trasladado que han tenido dos meses para poder tener una visión "global y concreta de cómo están afectando esos cambios que se han producido" dentro del ente público. "Es cierto que existe una situación de inseguridad jurídica que viene dada de que si no hay ratificación no sabemos qué podría pasar en este sentido. Nos hubiera gustado ya que estuviera en esa reforma de la ley que no entendíamos en principio por qué se había hecho", ha sostenido.

Por ello, ha instado a todos los grupos de la Cámara regional a llegar a acuerdos para que la situación se solucione "lo antes posible" para que Telemadrid "no quede descabezado", con un director general "lo antes posible" una vez que se cumpla el procedimiento y acelerándo los plazos al máximo posible.

"Nuestra primera preocupación es el día a día y que la casa funcione. La situación de provisionalidad no es buena y nos tenemos que mover en el marco legal que se nos da y vamos a intentar cumplir la ley que es lo que nos toca. Tenemos que darnos tiempo para dedicarnos a las cosas que merecen la pena pero para eso es necesaria una dirección estable que ahora mismo no tenemos", ha esgrimido.

A su juicio, todo ello viene de "una reforma que se ha producido de forma inesperada, que ha modificado las reglas de funcionamiento y órganos" dentro de la cadena y el consejo "está teniendo más responsabilidades de las que tenía anteriormente".

La presidenta ha trasladado que había una gestión eficiente de los recursos y que ahora están en una situación "compleja provisional" y les es difícil llevar "con normalidad" sus tareas.

"No tiene que haber injerencia y nosotros estamos velando para que no la haya. Dentro del consejo hay pluralidad y es un órgano legítimo y se debaten cada uno de los asuntos de la mesa sin tener una opinión única porque hay pluralidad de opiniones", ha explicado.

Ferrero ha recordado que el Consejo ya manifestó que no les gustaba esta reforma, pero "es lo que hay" y considera que tienen que intentar que Telemadrid "siga siendo un servicio público esencial y cumpla con la misión".

Ahora, ha aseverado, están intentando hacer que "lo primordial" no pare y que no haya "un vacío desde el punto de vista de gestión y estén en situación de certidumbre, volviendo las cosas a la normalidad loa antes posible".