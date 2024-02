La US presentará en marzo las conclusiones de una investigación sobre el teletrabajo realizada en cinco países

La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) presentará en marzo las conclusiones resultantes de la investigación llevada a cabo en el marco del proyecto 'The labor market as a consequence of teleworking, challenges for full integration (telechain)', financiado con fondos europeos, sobre la implantación del teletrabajo en cinco países de la Unión Europea.

Se trata de un proyecto titulado 'The labor market as a consequence of teleworking, challenges for full integration (telechain)', que está financiado por la Comisión Europea dentro de la convocatoria 'Call Improving expertise in the industrial relations', y que está coordinado por la Universidad de Sevilla, siendo su IP la catedrática de Escuela Universitaria de la Facultad de Ciencias del Trabajo Milagro Martín y, a nivel nacional, del profesor titular de la Universidad de Sevilla Alejandro Díaz.

En el proyecto participan, además de la Universidad de Sevilla, una serie de instituciones extranjeras como la International Business School (Hungría), la Jade University of Applied Sciences (Alemania), la Poznan University of Economics and Business (Polonia) y la University of Salento (Italia), así como los sindicatos Comisiones Obreras y Vasas Szakszervezeti Szöverség --de Hungría--, las empresas Fujitsu Technology Solutions S.A. (España), Schneider Electric (España) y Exprivia (Italia), y el grupo empresarial W&W (Alemania).

Según el programa de este congreso, al que ha tenido acceso Europa Press, el evento se iniciará con una bienvenida institucional y contará con cinco paneles, comenzando por uno sobre los resultados del teletrabajo en España, desde la triple vertiente de los agentes sociales involucrados en la dinámica empresarial, en el que se analizarán dos casos particulares "de éxito y pioneros" de aplicación de esta modalidad laboral; en concreto, las empresas Fujitsu Technology Solutions S.A. y Schneider Electric en España, y ha contado con la participación y activa colaboración de CCOO Sevilla.

Un segundo panel abordará los resultados del teletrabajo en Hungría en la 'era post-Covid', donde se compararán las perspectivas del ámbito de la gestión, los empleados y los sindicatos, en colaboración con la Federación Húngara de Trabajadores del Metal (Vasas Szakszervezeti Szöverség). El tercer panel, que se desarrollará a continuación, tratará los resultados del teletrabajo en Alemania, con la colaboración de la Jade University of Applied Sciences y centrándose en el caso de grupo W&W, empresa de servicios financieros.

Por su parte, el cuarto panel se centrará en el teletrabajo en Italia, coordinado por profesores de la Universidad de Salento, y desarrollado el estudio en la empresa Exprivia. Por último, el quinto panel abordará los resultados de esta modalidad de trabajo en Polonia, las condiciones laborales y el diálogo social de aquel país, con la participación de la Universidad de Negocios y Economía de Poznan.

Está previsto que el congreso se clausure en torno a las 15,00 horas con intervenciones de la coordinadora del proyecto, la catedrática Milagro Martín; el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la US, Alejandro Díaz, y el secretario general del sindicato CCOO en Sevilla, Carlos Aristu.