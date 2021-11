CC presenta una queja por el "bloqueo" a la ponencia de migración en Senado

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias Fernando Clavijo (CC) ha presentado hoy ante la Mesa de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una queja formal por lo que considera "bloqueo de la ponencia de estudio que aborda el fenómeno de la inmigración.

Fernando Clavijo califica en un comunicado de inexplicable que en un año no haya habido más que excusas" para que el PSOE tenga "secuestradas" las conclusiones de una ponencia que tiene como objetivo poner herramientas para abordar una crisis migratoria que no solo no ha terminado, sino que ha costado la vida a un millar de personas en lo que va de 2021 solo en la ruta canaria.

Clavijo recuerda al PSOE que con su negativa a culminar el trabajo de esta ponencia está faltando el respeto a las más de 35 ONG, a los profesionales, expertos, entre ellos un magistrado o el Defensor del Pueblo, que pasaron por esta ponencia para aportar sus experiencias y contribuir a buscar herramientas que permitan afrontar una crisis migratoria que se ha convertido en uno de los peores dramas humanitarios de Europa.

Asimismo, en la queja presentada por el senador advierte de que las conclusiones de la ponencia deben incorporar asuntos como el cambio de perfiles de las personas que llegan a las islas a través de pateras o cayucos, si realmente queremos que sea una herramienta útil de trabajo que dé respuesta a la realidad del drama humanitario que vive el archipiélago.

Al respecto alude al cambio de perfiles de los migrantes llegados a las islas, ya que mientras en 2020 fueron en un 95%, hombres jóvenes, en 2021 la llegada de mujeres creció en un 155 % hasta alcanzar las 2.737.

"Una nueva realidad que debe incorporarse a las conclusiones de la ponencia de estudio", a juicio del senador, y que está motivada, según las ONG, por la crisis en los países africanos que está obligando a viajar a familias enteras y a madres de familias monoparentales que se ven obligadas a jugarse la vida con sus bebés.