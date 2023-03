El PP presenta un proyecto "con rigor y solvencia" para gobernar las instituciones de Lanzarote

El Partido Popular de Lanzarote ha presentado hoy sábado a los candidatos a los diferentes municipios de la Isla y al Cabildo y ha afirmado que tienen equipo, proyecto y un plan "muy claro" para gobernar y gestionar los problemas que preocupan a la ciudadanía de Lanzarote, La Graciosa y Canarias.

Los candidatos populares han estado respaldados durante el acto por el presidente regional y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la secretaria ejecutiva de Sanidad y vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

En sus intervenciones, los diferentes candidatos a las alcaldías de Haría, Tinajo, Yaiza, San Bartolomé, Tías y Teguise pusieron de manifiesto su voluntad de liderar el cambio que reclaman sus convecinos con gobiernos solventes y capaces de construir 'entre todos' un mapa de municipios líderes en servicios públicos, políticas sociales y desarrollo económico.

El candidato a la Presidencia del Cabildo, Jacobo Medina, reivindicó la gestión del Partido Popular para las instituciones locales y para un cabildo donde las presidencias de CC y Partido Socialista "son sinónimo permanente del 'no': no al PIOL; al Plan de La Geria; al PRUG de La Graciosa; a la Residencia de Mayores; o el no alzar la voz ante el fenómeno de la inmigración, el maltrato sistemático en materia de carreteras o las demoras persistentes en sanidad y educación".

Jacobo Medina aseguró que a partir del 28 de mayo van "a decir sí a la ordenación territorio, al uso y gestión del Archipiélago Chinijo, al campus universitario, a más plazas sociosanitarias de alto requerimiento, al mercado agrícola insular, a las infraestructuras sanitarias, educativas y viarias que nos corresponden". "A partir del 28 de mayo, la ciudadanía dirá sí Partido Popular", afirmó.

Como presidenta insular, Astrid Pérez puso de manifiesto el "orgullo" que siente por todos y cada uno de sus compañeros y candidatos del Partido Popular a las elecciones locales del próximo 28 de mayo. "Somos un gran equipo en un gran partido y una vez más vamos a darlo todo para que los ciudadanos de cada municipio sigan estando orgullosos de nosotros y del proyecto que representamos", afirmó Pérez, que insistió en que cuando el PP gobierna siempre ha dejado claro con su trabajo y gestión que su máximo y único compromiso es con las personas y su bienestar.

Astrid Pérez reconoció que ese compromiso "claro y transparente" es lo que le ha llevado a asumir de nuevo la responsabilidad de poder seguir representando a Arrecife y a los arrecifeños como alcaldesa de la ciudad.

"CONFÍA, NOSOTROS SÍ CUMPLIMOS"

La candidata a la reelección señaló que a pesar de todas las dificultades de encontrarse con un ayuntamiento desmantelado, "no es momento de tirar la toalla, sino de luchar por la mayoría absoluta para tener plena libertad y culminar el proyecto que hemos iniciado y del que aún queda mucho por hacer".

"Comenzamos a construir de cero lo que otros destruyeron y hoy podemos decir que Arrecife avanza con paso firme" resaltó Astrid Pérez, que también quiso poner en valor el papel del Ayuntamiento durante la pandemia, "por los cientos de familias que cuando nos necesitaron, nos tuvieron a su lado, haciendo el mayor esfuerzo económico y social de la historia de Arrecife", y que ha culminado con la puesta en marcha del comedor social.

Durante su intervención, Pérez afirmó que donde "otros ponen palabrería, el PP pone soluciones" y destacó los principales avances experimentados por la ciudad durante estos cuatro años y que han permitido disponer de "más y mejores servicios municipales", así como dar pasos decisivos con la cesión de suelo para la construcción de 400 viviendas sociales y el futuro centro de salud de Argana.

"No podemos volver atrás ahora que Arrecife comienza a despegar económicamente y a ofrecer nuevas oportunidades de negocio y creación de empleo", defendió Astrid Pérez. "Y por eso vamos a seguir reivindicando nuestra condición de capitalidad y nuestros derechos como tercera capital de Canarias", defendió.

"RECUPERAR LA IMAGEN Y PRESTIGIO DE CANARIAS"

Según aseguró el presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, "Canarias respira un cambio de aires porque somos el partido de la gestión, de la confianza, que suma voluntades, que no divide, que no señala a nadie con el dedo, un partido integrador que premia la capacidad y lucha por la igualdad real, sin apropiarnos de ningún movimiento, sin secuestrar el feminismo, sin permitir que hayan peleas por la lucha de los derechos de todos".

Domínguez denunció una vez más que en los últimos años "Canarias ha padecido a un gobierno victimista que ha intentado aprovecharse de los problemas, de las catástrofes, del sufrimiento de los isleños con el objetivo de dar lástima y ocultar su incapacidad de gestión". "Para ocultar que se han perdido 4 millones de euros en la compra de mascarillas falsas a una empresa de compraventa de vehículos, para ocultar que en los almacenes de nuestros hospitales se encuentran 3 millones de unidades de material sanitario caducado, para ocultar su nefasta gestión en el ámbito social", añadió.

Al respecto, el líder de los populares canarios afirmó que el Gobierno "que preside Torres, que se ha autodefinido como el más social de la historia, ha fracasado". "Su escudo social no existe, y ahí están las cifras de miles de canarios que se encuentran al borde de la pobreza y la exclusión social", comentó.

Por otra parte, el presidente popular insistió en la "necesidad" de esclarecer todo lo que rodea al denominado 'caso Mediador', "el mayor caso de presunta corrupción de Canarias, que nace en el seno del Partido Socialista y en el seno del propio Gobierno".

"Para poner fin a esta etapa de desaciertos y mala gestión está el PP. A partir del próximo 28 de mayo Canarias va a recobrar el prestigio y la imagen que nos han arrebatado. Mayo nos brinda una oportunidad de demostrar que estamos preparados, unidos, que tenemos un gran plan para gobernar. Cuando lleguemos al Gobierno somos conscientes de que la situación que encontraremos será complicada y difícil, pero daremos soluciones a los problemas", dijo.

"PRIORIDADES DEL FUTURO GOBIERNO"

Por su parte, la vicesecretaria ejecutiva de Sanidad del PP y vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, resaltó la "buena gestión" que viene realizando la alcaldesa de la capital lanzaroteña, que "ha logrado transformar la ciudad, algo que perciben los vecinos". "Es un claro ejemplo de cómo gobierna el Partido Popular, atendiendo a las auténticas necesidades de la ciudadanía, creando oportunidades para el municipio, garantizando el presente y futuro de Arrecife", señaló.

Pastor destacó también el "compromiso" del PP con Canarias, "porque las Islas sí que forman parte de la agenda de prioridades del partido, algo que ya hemos demostrado durante el Gobierno presidido por Mariano Rajoy". En este sentido recordó algunas de las actuaciones llevadas a cabo en el Archipiélago por el último Ejecutivo central del PP.

Por último, Ana Pastor indicó que gobernar para los ciudadanos es el objetivo del PP, "un partido que tiene un proyecto para Lanzarote y el resto de las Islas. Para ello contamos con los mejores candidatos a los ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, todos unidos en torno al proyecto que tiene para España el presidente Alberto Núñez Feijóo".