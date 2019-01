PP presenta iniciativa para que los menas se consideren emigración económica

INMIGRACIÓN MENORES

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado hoy en Melilla que la próxima semana el grupo parlamentario popular en el Congreso presentará una proposición no de ley para que la problemática de los menores extranjeros no acompañados (MENA) se contemple desde una perspectiva económica, no sólo social.,En un acto con afiliados del PP, Casado ha recordado que en la ciudad autónoma hay más de mil menores no acompañados y en España más de 12.500 y, pese a estas cifras, "no h