Cs presenta enmienda a la totalidad a los "presupuestos propaganda" del Ayuntamiento de Palma para 2022

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha anunciado este viernes el registro de una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del Consistorio para 2022.

En una nota de prensa, Pomar ha explicado que Cort ha presentado unos presupuestos "propaganda" que para nada van dirigidos a construir la "Palma que queremos".

"Al contrario, demuestran la falta de empatía y de contacto con la realidad, siguiendo una ruta ideológica que no mira por el interés general de los ciudadanos de Palma", ha explicado Pomar, quien ha alertado que el Pacte "dispara el gasto en publicidad y propaganda, evidenciando que les preocupa más el bombo y platillo que cubrir las necesidades de los palmesanos".

En este sentido, Pomar ha declarado que "pedimos la devolución de unos Presupuestos que no tienen en cuenta los acuerdos de pleno, que mantienen una administración sobredimensionada de altos cargos y que subcontratan multitud de trabajos externos".

Asimismo, la portavoz de Cs en Cort ha lamentado que las cuentas están fundamentadas en previsiones "de incremento de sanciones y multas que lo único que confirman es el afán recaudatorio del equipo de gobierno".

Pomar ha insistido en que los presupuestos presentados presentan "serias dudas" sobre si podrán ser ejecutados proyectos emblemáticos para Palma como la remodelación de la Plaza Mayor, la del Mercado de Pere Garau, la ejecución de las viviendas de Son Busquets, el Velódromo del Tirador o los presupuestos participativos.

También ha anunciado que la formación liberal en Palma ha presentado 43 enmiendas parciales al presupuesto por valor de 15 millones de euros. "Solicitamos, y así lo hemos reflejado en una enmienda, que el coste de 10 millones para la compra de las acciones del Lluis Sitjar vayan a cargo de los 30 millones que el Govern nos debe dar para su libre disposición en inversiones por Ley de Capitalidad", ha indicado.

Por otro lado, Pomar ha anunciado que las enmiendas destinan más de tres millones de euros a la Playa de Palma y el Pla de Sant Jordi, en partidas para el Casal de Can Pastilla, la mejora de la seguridad vial en el Arenal, la construcción de un carril bici entre Can Pastilla y el Coll den Rabassa, la instalación de un skate park en Can Pastilla y la reforma de la pista multiusos de Es Pil·larí.

Finalmente, Pomar ha destacado las enmiendas que Cs presenta para el pequeño comercio y los autónomos, para educación y para seguridad ciudadana. "Pedimos aumentar la partida de los bonos al comercio y la creación del bono para restauración", ha indicado Pomar, quien ha solicitado el vallado del Parque de Montesión, vehículos para la policía y la adecuación de un solar para el futuro IES Son Ferriol, el aumento de los bonos escolares, cuatro nuevos caminos escolares y el Servicio de Atención a la Diversidad Infantil (SADEI).