Presas y funcionarias, contra cierre de una de las cuatro cárceles de mujeres

Manuel Rus

El anuncio del cierre de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una de las cuatro del país, ha provocado un movimiento opositor en el que coinciden presas, antiguas reclusas, asociaciones y funcionarias, entre ellas la que fue doce años su directora, que aún confía en mantenerla abierta.

Maribel Cabello, que fue subdirectora desde su apertura en 1992 y directora desde 2008, sostiene tajante que han aprovechado su reciente jubilación para cerrar la prisión, una afirmación que respaldan una educadora, una reclusa, otra que han estado dos años interna y otras que están en régimen de semilibertad.

Las cinco personas consultadas por Efe claman por la continuidad de la prisión exclusivamente para mujeres porque consideran que eso les facilita una rehabilitación en condiciones de "dignidad" que difícilmente consiguen en un módulo de una prisión de hombres, donde ellas quedan para los "caprichos" de los presos y "como limpiadoras", lamenta la exdirectora.

También coinciden en criticar que este cierre atenta contra el feminismo que pregona el Ejecutivo. "Es vergonzoso que un Gobierno que invierte millones de euros en políticas de género sea quien desarraigue a las penadas y preventivas y las separe de sus familias, de sus hijos", resume la educadora Belén Agredano.

"Mientras yo estaba en la dirección no se han atrevido a cerrarla. Voy a seguir luchando para que no lo hagan", anuncia Cabello, que ha enviado peticiones para ello a numerosas instituciones y asegura que desde que se jubiló hace dos meses comenzó el traslado de cinco mujeres de la unidad de madres a Alicante.

La educadora critica el argumento de Instituciones Penitenciarias: "Dicen que cierran porque ya no hay unidad de madres, pero han cerrado la unidad de madres para cerrar el centro. Lo han hecho con alevosía, rápido, para que nadie pueda protestar y de manera oculta".

La prisión de Alcalá emplea a 110 personas y tiene capacidad para 260 internas, de las que ahora hay 116, según los datos del personal, mientras que Instituciones Penitenciarias afirma que el espacio está "infrautilizado", con solo 70 reclusas, por lo que han previsto convertirla en un centro psiquiátrico.

La exdirectora comprende ahora por qué durante los últimos años no enviaban reclusas a la prisión de Alcalá: "Porque estaban quemándola, vaciándola". Aún así, "no se me pasaba por la cabeza que una cárcel premiada internacionalmente por sus programas pioneros la cerraran de un día para otro. Me ha cogido por sorpresa", admite.

"Costó mucho" abrir una cárcel solo para mujeres hace 30 años, una decisión que Cabello y la educadora defienden como exitosa por la capacidad que han tenido para la reinserción de reclusas en la sociedad al poder dedicarles talleres, tener destinos remunerados y una formación específica para ellas y no solo como una parte residual en una cárcel de hombres.

La exdirectora enfatiza el "machismo" que existe en el ámbito penitenciario y pone como ejemplo que los directores de prisiones, en su mayoría hombres, quieren un módulo de mujeres porque así los reclusos "se motivan, se arreglan más y están más atendidos. Contra eso hemos luchado 30 años", apostilla.

Una exreclusa por delitos económicos que estuvo dos años en Alcalá y que pide el anonimato corrobora que su paso por prisión le ha servido para obtener una formación con la que ha podido encontrar trabajo y normalizar su vida

Desde dentro de la prisión las internas están remitiendo escritos "suplicando" para que no se cierre y pidiendo "ayuda" a la juez de vigilancia penitenciaria, que se ha enterado del cierre por estas cartas, a las que ha tenido acceso Efe, mientras que las fiscales que trabajan con la cárcel se han enterado por la exdirectora de la decisión, según Cabello.

"De momento hemos conseguido retrasar seis meses la salida de mujeres, que era en diciembre, y hasta que no hagan obras en el actual psiquiátrico no las mueven", se congratula, antes de recordar que esta semana, el Ministerio de Igualdad ha premiado uno de sus programas, Sermujer.es, por su lucha contra la violencia de género.

Una presa en semilibertad por cuestiones de salud, la exalcaldesa de Rota (Cádiz) Eva Corrales, se ha sumado al coro de voces que piden el mantenimiento de la prisión porque considera que su cierre es un "castigo" a las mujeres andaluzas y de sus hijos y "va en detrimento de la igualdad de oportunidades" de las reclusas.

En España hay cárceles para mujeres en Ávila, Madrid, Alcalá y Alicante, las tres últimas con unidades de madres, donde las reclusas pueden estar con sus hijos hasta los 3 años.

Tras conocerse "por la prensa" la decisión de cerrar Alcalá, varios colectivos se han pronunciado, entre ellos la Asociación Pro Derechos Humanos, cuya responsable de prisiones, Ana Castaño, ha lamentado que supone una "pérdida de derechos considerable" para las reclusas andaluzas y un "desarraigo" al ser trasladadas a comunidades lejanas.