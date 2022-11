Quiere que se "reformulen" los fondos ante el "fracaso" del proceso y se establezca un sistema que permita una ágil ejecución

El PP prepara una ofensiva contra el Gobierno por los fondos europeos para que lleguen a pymes y familias, ya que, a su entender, hay margen para que el Ejecutivo los "reformule" ante el "fracaso" del proceso y se establezca un sistema que permita una ágil ejecución, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En 'Génova' han recopilado una serie de hitos que en su opinión confirman la "mala gestión" del Ejecutivo con los fondos. Según el partido, ese dinero debería ser una oportunidad para relanzar la economía española en este momento de crisis económica pero no está llegando a la economía real.

Así, el PP critica que la Comisión de Coordinación de los Next Generation no se haya vuelto a reunir desde agosto de 2021 y que la plataforma CoFFEE --un sistema de información de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)-- "no funciona" ni está operativa "para ser transparente", destacan las fuentes consultadas.

Además, los 'populares' recuerdan que el Gobierno prometió tramitar como proposición de ley el real decreto 36/2020 de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Lleva más de 60 prórrogas en el Congreso", se quejan en el PP.

También advierten de que la reforma del sistema de pensiones es clave para recibir los fondos 'next generation', ya que forma parte del plan de reformas que Bruselas supervisa para desembolsar esa financiación.

BAJA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS Y SIN FACILITAR INFORMACIÓN

En este punto, en el PP advierten de que con un incremento del cómputo de años, "los pensionistas perderían", según fuentes del partido, que destacan que el informe del Banco de España ya señala que las pensiones caerían más de un 8% si el Gobierno aprueba una ampliación de 25 a 35 años del periodo de la vida laboral que se utiliza para calcular esta prestación.

Asimismo, el PP también hace hincapié en la "baja ejecución de los fondos" y critica que "no se facilite información" sobre este extremo. Según los 'populares', España está "a la cola" de los 27 estados miembros de la UE en esa ejecución de las ayudas.

El propio Alberto Núñez Feijóo ejemplificó esta semana el bajo nivel de ejecución de las ayudas europeas destacado que mientras España no superará este año los 10.000 millones, Italia llegará a los 21.000 millones de euros, más del doble que nuestro país.

Además, el líder del PP señaló que se ha constatado el "fracaso" del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la automoción porque el 70% de las ayudas no han sido adjudicadas. Dicho esto, pidió a Sánchez un nuevo Perte basado en la "transparencia" y sin excluir a los vendedores y reparadores de vehículos.

"REFORMULAR" LOS FONDOS

Por eso, el primer partido de la oposición insistirá en estas semanas en que el Gobierno debe "reformular" los fondos europeos ante el "fracaso" del proceso, que afecta a pymes y trabajadores. "Esto no puede aguantarse más", señalan desde la cúpula de la formación.

Los 'populares' exigen conocer con integridad los datos y cuánto dinero ha llegado a pymes y familias, al tiempo que demandan un sistema que permita esa ejecución de forma ágil, añaden las mismas fuentes.

En el plan económico que Feijóo envió a Moncloa el pasado 22 de abril, apenas tres semanas después de llegar a la Presidencia del PP tras la crisis interna del partido, el PP ya avisaba de "las dificultades" en la ejecución de los fondos.

"El sistema de despliegue del Plan de Recuperación y Resiliencia implantado unilateralmente por el Gobierno de España no está funcionando y ha impedido ya que el Mecanismo funcionara como política de estímulo para impulsar una recuperación rápida", decía el PP en ese documento, en el que resaltaba que los "complejos procedimientos administrativos de licitación de contratos y convocatorias de subvenciones están provocando una lenta traslación al tejido productivo de los fondos europeos".