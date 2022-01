El PP, "preocupado" por un posible reparto "electoralista" de fondos europeos

El PP está "preocupado" por un posible reparto "injusto y electoralista" de los fondos europeos "que lleve a una discriminación entre comunidades por su color político".

Así lo ha manifestado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, a preguntas de los periodistas, después de que en los últimos días comunidades gobernadas por los populares hayan denunciado el reparto no equitativo de fondos, mientras otras, dirigidas por el PSOE, han defendido esta gestión.

Gamarra ha hecho estas manifestaciones en Logroño, donde, junto a otros diputados y senadores de su partido, ha visitado una granja de producción de leche como gesto para manifestar su apoyo al sector ganadero.

Ha considerado que en este reparto "no hay que mirar cada uno por lo suyo" y "si me va bien no pasa nada", sino que "hay que pensar que los fondos europeos se deben repartir de forma objetiva y hay que tener claro que su objetivo es la recuperación económica" y que "repercutan en las próximas generaciones".

Así, ha proseguido, "se trata de 70.000 millones de euros, más otros 70.000 millones que se podrían solicitar" y que "tienen que llegar a lo que tienen que llegar, no que se repartan a dedo en función de intereses políticos"

"Se deben dedicar a los mejores proyectos posibles, que los tendrán que plantear las comunidades autónomas y en ese reparto tiene que haber equilibrio territorial y en sectores", ha demandado Gamarra.

Pero -ha continuado- "cuando desde algunos ministerios se impulsa una línea de ayudas y solo llega a cuatro comunidades autónomas, tres de ellas del PSOE y una de un socio de Gobierno, algo está pasando".

Por eso, Gamarra cree "lógico" que "quienes se sienten excluidos defiendan los intereses de sus ciudadanos" con lo que "también defienden los intereses de España" ya que "un reparto electoralista y discrecional es lo peor que nos puede pasar a todos", ha concluido.